أمير مكة يوجه بإزالة المواقع الصناعية المخالفة داخل أحياء المحافظات

المناطق - جدة

وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل‬ بإزالة المواقع الصناعية المخالفة داخل الأحياء بالمحافظات، وذلك نظرًا لما تشكله من خطر على صحة وسلامة سكان تلك الأحياء، كما وجه سموه بتشكيل لجان في كافة محافظات المنطقة، تتولى تحديد وإزالة المواقع والرفع لسموّه بتقرير عن النتائج الميدانية.

وتتكون اللجان المشكلة في كافة محافظات المنطقة من الأمانات والشرطة والدفاع المدني وشركة المياه الوطنية وشركة الكهرباء والغرف التجارية ولجان التعديات

وأكد أمير منطقة مكة ‫المكرمة على ضرورة تظافر جهود الجهات وسرعة البدء في إزالة المواقع الصناعية المخالفة داخل الأحياء؛ مشدداً سموه على ضرورة تولي البلديات والجهات ذات العلاقة متابعة المواقع بعد الإزالة لضمان عدم عودة الأنشطة غير المرخصة في مواقعها السابقة أو في أي مواقع أخرى.