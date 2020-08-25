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نائب أمير مكة يستقبل أمين العاصمة المقدسة

نائب أمير مكة يستقبل أمين العاصمة المقدسة

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أمير مكة يوجه بإزالة المواقع الصناعية المخالفة داخل أحياء المحافظات

أمير مكة يوجه بإزالة المواقع الصناعية المخالفة داخل أحياء المحافظات

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الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعتمد برنامج “دبلوم التمريض للعناية المركزة لدى الكبار ” بمستشفى الملك خالد بحائل

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نائب أمير مكة يستقبل أمين العاصمة المقدسة

نائب أمير مكة يستقبل أمين العاصمة المقدسة
http://almnatiq.net/?p=896962
المناطق - جدة

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، والذي قدم لسموه شرحاً عن أعمال الأمانة خلال جائحة كورونا وموسم حج العام الماضي.
واطّلع الأمير بدر بن سلطان على أعمال أمانة العاصمة المقدسة خلال جائحة كوروناونفذها 14 ألف عامل، وشملت تطهير وتعقيم الطرق والشوارع الرئيسة خلال ساعات منع التجول، وتعقيم وتطهير 52 مسجدا، كذلك أعمال الفِرَق الرقابية الميدانية في المنشآت التجارية المتعلقة بالصحة العامة والتأكد من تطبيقها للتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية.
واستمع نائب أمير منطقة مكة المكرمة إلى أعمال الأمانة خلال موسم حج 1441هـ، حيث جندت أكثر من 18 ألف موظف وعامل لتنفيذ خطتها، كذلك تجهيز  28 مركزاً للخدمات بالمشاعر المقدسة، بالإضافة إلى إجراء التحاليل المخبرية لجميع العينات من المواد الغذائيةومصادرة التالف منها، ومتابعة تشغيل وصيانة المرافق البلدية المختلفة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مثل الطرق والأنفاق والجسور ودورات المياه وشبكات تصريف السيول.

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