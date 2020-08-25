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“إتمام” يعتمد أكثر من 22 مليون متر مربع خلال يوليو الماضي

“إتمام” يعتمد أكثر من 22 مليون متر مربع خلال يوليو الماضي

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نائب أمير مكة يستقبل أمين العاصمة المقدسة

نائب أمير مكة يستقبل أمين العاصمة المقدسة

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أمير مكة يوجه بإزالة المواقع الصناعية المخالفة داخل أحياء المحافظات

أمير مكة يوجه بإزالة المواقع الصناعية المخالفة داخل أحياء المحافظات

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منطقة حائل

“إتمام” يعتمد أكثر من 22 مليون متر مربع خلال يوليو الماضي

“إتمام” يعتمد أكثر من 22 مليون متر مربع خلال يوليو الماضي
http://almnatiq.net/?p=896965

أنهى مركز خدمات المطورين “إتمام” اعتماد 7 مخططات سكنية بمساحة تجاوزت 22.5 مليون م2 في مختلف مناطق المملكة خلال شهر يوليو الماضي، كما قام المركز بتقديم العديد من الخدمات الأخرى للمطورين.
وتصدرت منطقة مكة المكرمة المساحات المعتمدة للمخططات بنحو 11.8 مليون م2، ثم منطقة الرياض بمساحة أكثر من 5.2 مليون م2، فيما جاءت منطقة عسير ثالثة بمساحة بلغت 3.8 مليون م2، تلتها المنطقة الشرقية بمساحة وصلت إلى 1.6 مليون م2، ومنطقة المدينة المنورة بمساحة 119.955م2.
وضمن الخدمات الأخرى التي يقدمها مركز “إتمام” للمطورين وأصحاب المشروعات السكنية، أصدر المركز في شهر يوليو 2020 رخص بناء لنحو 990 وحدة سكنية، وإنهاء شهادات تأهيل لعدد 12 مطور عقاري، وإجراء طلبات تأييد لتسجيل 3 آلاف عامل على مشاريع الوزارة.
وأكد مدير عام مركز إتمام المهندس عبدالوهاب بن مسفر القحطاني على الدور الاستراتيجي الذي يمارسه “إتمام” كمبادرة حكومية هدفها تذليل العقبات التي تواجه المطور العقاري وأصحاب المشروعات السكنية لتوفير خيارات سكنية متنوعة للمواطنين بزيادة المعروض المناسب لتلبية جميع الاحتياجات المختلفة.
ونوه بالدور التكاملي والتعاون المثمر الذي تقدمه الجهات الحكومية المختلفة لنجاح المبادرة وتيسير الإجراءات والخدمات التي سهلت كثيراً عمل مركز خدمات المطورين.
ويُعد مركز خدمات المطورين “إتمام” أحد برامج وزارة الإسكان الهادفة لتيسير إجراءات المطور العقاري لدعم العرض وتمكين الطلب، وتسهيل حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب بهدف رفع نسبة تملّك الأسر السعودية للمساكن وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المشروعات السكنية.

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