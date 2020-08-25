أمير ‏حائل يدشن الصالون الإعلامي لهيئة الصحفيين السعوديين ‏بالمنطقة

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بفكرة الصالون الإعلامي وحاجة الإعلاميين ولإعلاميات لمثل هذه المبادرات التي تتسق مع توجهات الوطن وتواكب تطلعات ولاة الإمر بقيادة راعي التنمية الوطنية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ووفقا للرؤية الطموحة لسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظهما الله - .
جاء ذلك خلال تدشين سموه للصالون الإعلامي الذي ينظمه فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالمنطقة اليوم.
وقال سموه ” إن الإعلام أمانة وينتظر منه أن يستشرف تنمية الوطن ويساهم في بناء المعرفة والمعلوماتية الوطنية ” منوهاً سموه بجهود هيئة الإعلاميين السعوديين مطالباً اياها بتبني النهج الإعلامي المتزن والمتوائم مع التقنية والساعي لرفد مسيرة التنمية .
من جهته ثمن مدير فرع الهيئة بالمنطقة / عبداللطيف بن سالم المساوي خلال الحفل الخطابي الذي أقيم بهذه المناسبة دعم سمو أمير المنطقة للهيئة والفعاليات والأنشطة التي يقيمها الفرع منذ تأسيسه مؤكداً حرص سموه على خلق بيئة جاذبة ومتخصصة للصحافة والإعلام في المنطقة ودعم كل المبادرات التي تهم جميع فئات وشرائح المجتمع مفيداً إن الهيئة تعمل على تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030 .
بعد ذلك استعرض مشرف الصالون الإعلامي / سعود الرشود أهداف الصالون والمستهدفون بنشاطاته وفعالياته المستقبلية .
ثم القى رجل الأعمال فايز بن حمود المعجل كلمة ثمن فيها جهود سمو الأمير ومساهمته في كثير من النجاحات منوهاً بجهود هيئة الصحفيين مشدداً على أهمية العمل وفق طموحات الإعلاميين ولإعلاميات .
بعد ذلك تم فتح باب المداخلات.
عقب ذلك قدمت هيئة الصحفيين بالمنطقة درع تذكري لسمو الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ولرجل الأعمال فايز المعجل لمبادرته بتقديم مقر للصالون الإعلامي لمدة عامين .
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