تمديد تكليف “الزايدي” مساعداً لمدير ‎تعليم الخرج للشؤون التعليمية

من جهته ثمن ” الزايدي” ثقة معالي وزير التعليم ومعالي نائب وزير التعليم مؤكد ان الثقة تعد حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن .

يذكر أن “الزايدي” من الكفاءات التعليمية التي خدمة الوطن داخلياً وخارجياً وسبق أن تقلد عدد من المناصب التعليمية منها موفداً للمدارس السعودية في الهند لمدة 4 سنوات، ومشرفاً على اختبارات الطلاب والطالبات في الفلبين ومومباي أثناء الإيفاد، ومدربا في القيادة المدرسية، عضواً في المركز الوطني للقياس والتقويم ، عضواً في جامعة الملك فيصل الإلكترونية، مستشاراً لمكتب وفاء لأبناء شهداء الواجب ،مستشاراً لبرنامج مسار وبذاء التطوعي.