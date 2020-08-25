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تمديد تكليف “الزايدي” مساعداً لمدير ‎تعليم الخرج للشؤون التعليمية

تمديد تكليف “الزايدي” مساعداً لمدير ‎تعليم الخرج للشؤون التعليمية

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تمديد تكليف “الزايدي” مساعداً لمدير ‎تعليم الخرج للشؤون التعليمية

تمديد تكليف “الزايدي” مساعداً لمدير ‎تعليم الخرج للشؤون التعليمية
http://almnatiq.net/?p=896986
المناطق - الخرج

 

صدر قرار معالي ‎نائب وزير التعليم بتمديد تكليف الأستاذ عبدالله بن عاقل الزايدي مساعداً لمدير ‎تعليم الخرج للشؤون التعليمية “بنين” لمدة عامين .

من جهته ثمن ” الزايدي” ثقة معالي وزير التعليم ومعالي نائب وزير التعليم مؤكد ان الثقة تعد حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن .

يذكر أن “الزايدي” من الكفاءات التعليمية التي خدمة الوطن داخلياً وخارجياً وسبق أن تقلد عدد من المناصب التعليمية منها موفداً للمدارس السعودية في الهند لمدة 4 سنوات، ومشرفاً على اختبارات الطلاب والطالبات في الفلبين ومومباي أثناء الإيفاد، ومدربا في القيادة المدرسية، عضواً في المركز الوطني للقياس والتقويم ، عضواً في جامعة الملك فيصل الإلكترونية، مستشاراً لمكتب وفاء لأبناء شهداء الواجب ،مستشاراً لبرنامج مسار وبذاء التطوعي.

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