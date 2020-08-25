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متطوعو الهلال الأحمر يشاركون في فرز المصليين بأكثر من 850 مسجدا في مناطق المملكة

متطوعو الهلال الأحمر يشاركون في فرز المصليين بأكثر من 850 مسجدا في مناطق المملكة

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تمديد تكليف “الزايدي” مساعداً لمدير ‎تعليم الخرج للشؤون التعليمية

تمديد تكليف “الزايدي” مساعداً لمدير ‎تعليم الخرج للشؤون التعليمية

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“الصحة”: إجراء 58,707 فحوصات مخبرية وتعافي 1044 حالة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية

أبرز المواد

متطوعو الهلال الأحمر يشاركون في فرز المصليين بأكثر من 850 مسجدا في مناطق المملكة

متطوعو الهلال الأحمر يشاركون في فرز المصليين بأكثر من 850 مسجدا في مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=896989
الجوف - محمد الحسن

نطلاقاً مع دور الهيئة التفاعلي مع كل ما من شأنه المحافظة على سلامة وصحة أفراد المجتمع من خلال إطلاق عدد من المبادرات التوعوية أو تنفيذ عدد من البرامج التي من شأنها رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع حيال تغيير بعض الممارسات أو السلوكيات أو تقديم الرعاية اللازمة  أطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي مبادرة لفرز وفحص المصليين في صلاة الجمعة بجميع مناطق المملكة، وذلك بمشاركة أكثر من 4055 متطوعا من الهيئة في 13 منطقة بالمملكة وبعدد ساعات تطوعية بلغ نحو 15500 ساعة، حيث شملت المبادرة أكثر من 850 مسجدًا.
وشارك أكثر من 246 متطوعا في مبادرة فحص المصليين بأكثر من 50 مسجدًا بمنطقة مكة المكرمة، و883 متطوعا في 46 مسجدا بالمدينة المنورة، فيما تواجد نحو 821 متطوعا في نقاط الفرز لأكثر من 284 مسجدًا بالرياض، أما في منطقة الشرقية فشارك أكثر من 1181 متطوعا في 248 مسجدًا.
وفي منطقة القصيم غطت المبادرة أكثر من 15 مسجدا بمشاركة 83 متطوعا، وفي الجوف 34 مسجدا بمشاركة 252 متطوعا، وفي الحدود الشمالية ساهم نحو 50 متطوعا في فرز المصليين بـ 16 مسجدا، أما تبوك فقد شارك نحو 57 متطوعا في فرز المصليين بـ 19 مسجدا.
وساهمت الفرق التطوعية للهلال الأحمر في فرز المصليين في أكثر من 41 مسجدا بالباحة وبمشاركة 111 متطوعا، وفي منطقة جازان غطت المبادرة نحو 50 مسجدا بمشاركة 155 متطوعا، وفي نجران 14 مسجدا بمشاركة 71 متطوعا، وفي عسير ساهم نحو 76 متطوعا في فرز المصليين بـ 13 مسجدا، أما حائل فقد شارك نحو 69 متطوعا في فرز المصليين بـ 21 مسجدا.

 

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