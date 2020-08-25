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لقاء المجلس البلدي مع وزير الشؤون البلديه والقرويه اثناء زيارته لمنطقة عسير

لقاء المجلس البلدي مع وزير الشؤون البلديه والقرويه اثناء زيارته لمنطقة عسير

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أمير ‏حائل يدشن الصالون الإعلامي لهيئة الصحفيين السعوديين ‏بالمنطقة

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لقاء المجلس البلدي مع وزير الشؤون البلديه والقرويه اثناء زيارته لمنطقة عسير

لقاء المجلس البلدي مع وزير الشؤون البلديه والقرويه اثناء زيارته لمنطقة عسير
http://almnatiq.net/?p=896996
المناطق - أبها

تشرف المجلس البلدي لامانة منطقة عسير بلقاء معالي الوزير بتاريخ ٢٢/٨/٢٠٢٠ والذي كان مدرجا ضمن برنامج الزياره  للمنطقه حيث تمت مناقشة عدد من الملفات التي  تخص عدد من  خدمات المواطنين التي تقدمها الوزاره وبعض التحديات التي تواجه اعمال المجلس والتي كان منها:
١- رفع مستوى الامانه
٢- تطوير نظام المباني والشوارع .
٣- ارتفاعات  المباني وما يواجهه المواطن من عوائق جراء تعليمات الارتفاعات جراء شح الاراضي وصعوبة التضاريس وايجاد الحلول المناسبه لذلك
٤-تطوير الية الاستثمار والعمل على وضع الاليات التي تعمل على جذب المستثمرين ورجال الاعمال للمنطقه وخاصة في المشاريع المميزه
٥- العمل على اتمتت نظام المخالفات ومراجعة جداول المخالفات والتدرج في اعطاء المخالفات حسب نوع المخالفه والرسوم  المدرجه والمناسبه لها بما يضمن التسهيل على اصحاب  المنشاءات الصغيره والمتوسطه وعدم تكرار المخالفه لايجاد البيئه الملائمه للمستثمرين والعمل على استقطابهم لاستثمار الفرص المتاحه بالمنطقه
٦- العمل على سرعة تنفيذ المخطط الارشادي للمنطقه والتنسيق مع الجهات ذات العلاقه في ذلك .
٧- تنمية القرى واطلاع معاليه على مبادرة المجلس في هذا الجانب والاليات المطلوبه لذلك .
٨- استعراض عدد من المشاريع المتعثرة والمشاريع التي يسير العمل فيها بوتيرة بطيئه ودعمها بما يضمن سرعة التنفيذ والانجاز  في الاوقات المحدده لها.
٩- كما تم نقاش عدد من الموضوعات والتحديات التي تواجه انجاز اعمال المجلس وانفاذ الخطط المعده في كافة المجالات المتعلقه باعمال المجلس .
هذا وقد تم اعداد خطابات مستقله لكل ملف وسلمت جميعها مناولة معاليه والذي ناقش كل ملف على حده وما يمكن تحقيقه قدر الامكان والامكانات المتاحه مقدرا للدور الذي تقوم به المجالس البلديه جنبا الى جنب مع الامانات والبلديات وماقام  به المجلس البلدي لامانة عسير خلال الفتره الماضه من الدوره الحاليه من جهود ومشاركة الامانه  في ايجاد الحلول التي واجهت  تنفيذ عدد من المشاريع التنمويه والاستثماريه .مع تقديم الشكر لمعاليه لاتاحة الفرصه لهذا اللقاء ونقل هموم المواطنين ومطالبهم واحتياجاتهم .

 

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