عشرون مقلعاً عن التدخين يومياً في مهرجان بريدة للتمور

المناطق - بريدة

شاركت (تدارك) لمكافحة التدخين ببريدة في مهرجان بريدة للتمور هذه المرة بشكل مغاير نظرا لما تتطلبه مرحلة داء كورونا من تدابير وقائية واحترازية..

وجاءت مشاركة الجمعية من خلال مجموعة متطوعة من الشباب تجوب ممرات السوق تحت صيحات الباعة وجولات المتسوقين..

يقوم هذا الفريق بتقديم الهدايا والتعريف بخدمات الجمعية للمتجولين في المهرجان وتسجيل أسماء الراغبين بالإقلاع عن التدخين للتواصل معهم لاحقا من خلال جدولة المواعيد في عيادة تدارك.

وأشار مدير الجمعية محمد التويجري أن الفريق متواجد منذ بداية المهرجان ويبدأ عمله من ساعات الصباح الأولى وسط ترحيب واستبشار من المتسوقين والزائرين للمهرجان.

وتحدث مدير البرنامج أسامة العمر بأن الفريق يقوم بتسجيل مالا يقل عن عشرين راغبا في الإقلاع عن التدخين يوميا وهو عدد كبير جدا في عرف العاملين في هذا المجال.

وشكرا التويجري جهود إمارة وأمانة المنطقة ومركز التنمية الاجتماعية ببريدة على تسهيلاتهم وترحيبهم بمبادارات الجمعية للتوعية بأضرار التدخين.