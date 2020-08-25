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د.الشهراني: نعمل على الارتقاء بمسيرة التطوع الصحي لتحقيق أهداف التطوع في رؤية المملكة 2030

د.الشهراني: نعمل على الارتقاء بمسيرة التطوع الصحي لتحقيق أهداف التطوع في رؤية المملكة 2030

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د.الشهراني: نعمل على الارتقاء بمسيرة التطوع الصحي لتحقيق أهداف التطوع في رؤية المملكة 2030

د.الشهراني: نعمل على الارتقاء بمسيرة التطوع الصحي لتحقيق أهداف التطوع في رؤية المملكة 2030
http://almnatiq.net/?p=897009
الرياض - شاجع الدوسري

تقدم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني متطوعي “صحة الرياض” في اليوم العالمي للعمل الإنساني اليوم الثلاثاء بمشاركة عدد من متطوعيها .
وقال مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض د. حسن بن علي الشهراني أن المبادرة تأتي في اطار المشاركة المجتمعية تماشياً مع رؤية 2030 بتحفيز التطوع، وبهدف نشر ثقافة التطوع الصحي بين منسوبي “صحة الرياض” ، من خلال قيامها بتنفيذ مبادرة تطوعية في اليوم العالمي للعمل الانساني يشترك فيها قيادات “صحة الرياض” ، والعاملين فيها من خلال التعريف بمنصة التطوع في الصحة ، بهدف زيادة عدد المتطوعين في مختلف المجالات .
وأضاف د. الشهراني تكتسب الأعمال التطوعية أهمية كبيرة للدولة، كونها تسهم في تخفيف الأعباء على الأجهزة الحكومية وتجاوز العقبات البيروقراطية، وزيادة الشعور الوطني والمواطنة الفاعلة، وحفظ وترشيد استخدام الموارد، وزيادة فهم التحديات التي تواجه الأجهزة الحكومية من قِبَل المواطنين.
ولفت أن التطوع الصحي يساهم وبشكل كبير في الارتقاء بالعمل التطوعي ؛ و الاستفادة من الخبرات والطاقات المختلفة التي تعمل وتتطوع صحياً في كافة المجالات والتخصصات المختلفة .
ونوه د. الشهراني باهتمام وزارة الصحة ، والتي تعد من أوائل الجهات الحكومية في تبني ونشر ثقافة التطوع وسط منسوبيها وكافة فئات المجتمع ، من خلال إطلاق منصة التطوع الصحي وهي منصــة إلكترونيـة تمكن أي باحــث عــن الفـرص التطوعيـة من الحصول عليها في مكان واحد، سـواء أكان ممارسـا صحيـا أو فـرداً مـن المجتمـع ، وتأسيس مركز التطوع الصحي في وزارة الصحة كأحد مبادرات برنامج المشاركة المجتمعية، ضمن برنامج التحول الوطني لوزارة الصحة، ويهدف المركز إلى إدارة التطوع الصحي، وتنظيمه، والمشاركة في وضع التشريعات والأنظمة وأسس مراقبة التطوع الصحي بالوزارة.

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