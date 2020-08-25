أمير القصيم يضع حجر الأساس لمشروعي العثيم للعيون والقفاري للتأهيل الطبي

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بمدينة بريدة , اليوم , مشروع وضع حجر الأساس لمركز صالح بن علي العثيم للعيون , ومركز رقية بنت ناصر القفاري لتأهيل الطبي , ومركز زراعة القوقعة , بتكلفة 20 مليون ريال , بمشاركة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عن طريق الاتصال المرئي “عن بعد” , وحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي , والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالمنطقة الدكتور سلطان الشايع , ومدير الشؤون الصحية المكلف أيمن الرقيبة , ورجل الأعمال عبدالله بن صالح العثيم.

حيث عزف السلام الملكي فور وصول سموه , بعد ذلك أشار معالي وزير الصحة على أن ما يقدم في هذا الوطن المعطاء من دعم للقطاع الصحي من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ساهم في تحقيق أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين , مشيراً إلى أن المملكة من أفضل الدول التي تعاملت مع هذه الجائحة بالتكاتف بين جميع أبناءها , مبيناً على أن مشروع مركز صالح العثيم للعيون ومركز رقية القفاري للتأهيل الطبي وزراعة القوقعة يعكس تناغم الجهود وهو إحدى الثمار الرائعة لنظام الشراكة الاجتماعية والمقدمة من أحد أبناء الوطن البارين , وسيسهم في تقديم العديد من الخدمات الصحية لأبناء المنطقة , مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على متابعته الدائمة ودعمه لكافة أعمال القطاع الصحي بالمنطقة , ولرجل الأعمال عبدالله العثيم على ما يقدمه من عطاء في مثل هذه الأعمال الخيرية , مثمناً كافة الجهود التي يبذلها منسوبي الوزارة بالمنطقة, عقب ذلك قدم عرضاً مرئياً عن تفاصيل المركزين والتي سيتم إنشاءها بمدينة بريدة.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم على أن ما يتم بذله من أعمال مباركة لخدمة المواطنين والمواطنات يعكس ما تتلقاه المنطقة من دعم وعناية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ , مثمنا ما يبذله معالي وزير الصحة من جهود تجاه تقديم كافة الخدمات الصحية وبجودة عالية للمواطنين والمقيمين خلال هذه الجائحة , مبيناً على أن ما يقدمه رجل الأعمال عبدالله العثيم هو محل فخر واعتزاز الجميع , وأن ما يبذله أبناء المنطقة من رجال الأعمال من تكاتف وتعزيز للشراكات المجتمعية مع القطاعات الحكومية والأهلية يعكس ما يتحلى به أبناء هذا الوطن من وفاء وخيرية , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة القصيم أمين المنطقة المهندس محمد المجلي , ورجل الأعمال عبدالله العثيم , وفريق العمل وشركاء النجاح , وتسلم سموه هدية تذكارية من الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الدكتور سلطان الشايع.