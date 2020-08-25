عشائر جوالة جامعة الشارقة تُشارك في دورة مهارات الإعلام

الشارقة _ مبارك الدوسري

اختتمت عشائر جوالة جامعة الشارقة ، مشاركتها في الدورة الإفتراضية ” مهارات الإعلام وكيفية توظيفها لخدمة رواد الكشافة والمرشدات” التي نظمتها مؤخراً على مدى ثلاثة أيام لجنة رواد ورائدات كشافة الإمارات ، وشارك فيها أكثر من 500 مشارك يمثلون 21 دولة .

وأوضح رئيس قسم الأنشطة الطلابية و المشرف على عشائر جوالة الجامعة الدكتور هشام عبد الحليم ، أنهم حرصوا على المشاركة في تلك الدورة ، رغبة في استفادة المعنيين بالعمل الاعلامي في العشائر من التعرف على أفضل الممارسات الإعلامية الجديدة ، والاطلاع على آخر المستجدات في العمل الاعلامي ، بالإضافة الى صقل مهارات المشاركين وتطويرها وضمان الاستفادة منها بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية للكشافة العالمية .

واشار عبدالحليم الى أن الدورة تناولت العديد من الموضوعات والمحتوى المتميز ، والذي قام بتقديمه للمشاركين خبراء في الاعلام ، حيث تضمنت الدورة جلسة عن أهمية الإعلام في مجال الحركة الكشفية ، وورقة عمل عن مهارات التغطية الإعلامية ، وورقة عمل أخرى في الفنون والمهارات الإذاعية، ومحاضرة عن التوثيق للحركة الكشفية وأهميته ، وكيفية استخدام برامج التواصل الاجتماعي في أنشطتنا الكشفية ، وابداع التصوير عن طريق الموبايل ، والإعلام بين المصداقية والبحث عن الإثارة ، وكيفية إدارة مواقع التواصل الاجتماعي ،والاتصال التسويقي للحركة الكشفية .