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اجتماع تنسيقي بين مسؤولي الهلال الأحمر بالجوف والشؤون الصحية بالمنطقة

اجتماع تنسيقي بين مسؤولي الهلال الأحمر بالجوف والشؤون الصحية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=897035
الجوف - محمد الحسن

عقد بمقر فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف إجتماعاً تنسيقيا لبحث الخطط والمهام في حالات الطوارئ والأزمات وذلك بحضور مسئولين من فرع الهيئة والشؤون الصحية بالمنطقة .
حيث مثل فرع الهيئة في هذا الإجتماع مدير الادارة الطبية والجودة والتميز المؤسسي الدكتور ممدوح بن ناحي الرويلي وبحضور مساعد المدير عام الفرع للشؤون الاسعافية الاستاذ نزال بن فرحان السليمان ، فيما مثل جانب الشؤون الصحية مدير إدارة الطوارئ والأزمان الأخصائي أمجد الحسيب ويرافقه مساعده للشؤون الفنية الدكتور عمر عبدالعزيز وذلك بناءً على توجيهات مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الدكتور تيمور شكر الله جان .
ويأتي هذا الإجتماع ضمن الاجتماعات التنسيقية المعمول بها مع جميع الإدارات المعنية بالتعامل مع جائحة فايروس كورونا المستجد ١٩ وما يستجد من معلومات في مواجهة هذه الجائحة حرصاً من الجهتان على بذل كافة السبل للحد من تفشيها وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية .
وفي نهاية الإجتماع تمت زيارة غرفة عمليات الهلال الاحمر بالمنطقة واستعراض التقنيات الحديثة التي وصلت لها التجهيزات في الغرفة مع الإطلاع على كافة الامكانيات الفنية وذلك لتحقيق التعاون المشترك لتقديم خدمة اسعافية تيلق بتطلعات وتوجيهات القيادة الحكيمة.

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