رئيس بلدية روضة هباس الى المرتبة العاشرة

عرعر - عادل الزهراني

صدر قرار أمين ‎منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاميا، بترقية رئيس بلدية روضة هباس الاستاذ سلمان بن أحمد الزهراني إلى المرتبة العاشرة ببلدية ‎روضة هباس .

صحيفة المناطق تبارك للزهراني الترقية والى الامام دوما

ويعتبر الأستاذ سلمان من الكوادر الوطنية الادارية المميزة والتي لها الأثر في التطوير في مجال عمله .