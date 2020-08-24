رئيس بلدية روضة هباس الى المرتبة العاشرة

صدر قرار أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري
وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاميا، بترقية رئيس بلدية روضة هباس الاستاذ سلمان بن أحمد الزهراني إلى المرتبة العاشرة ببلدية روضة هباس .
وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاميا، بترقية رئيس بلدية روضة هباس الاستاذ سلمان بن أحمد الزهراني إلى المرتبة العاشرة ببلدية روضة هباس .
صحيفة المناطق تبارك للزهراني الترقية والى الامام دوما
ويعتبر الأستاذ سلمان من الكوادر الوطنية الادارية المميزة والتي لها الأثر في التطوير في مجال عمله .
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