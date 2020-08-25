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غرفة مكة المكرمة توقع عقد إنشاء أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات بالمنطقة

غرفة مكة المكرمة توقع عقد إنشاء أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات بالمنطقة

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غرفة مكة المكرمة توقع عقد إنشاء أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات بالمنطقة

غرفة مكة المكرمة توقع عقد إنشاء أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=897041
المناطق - واس

وقعت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة اليوم عقداً لتنفيذ أعمال المباني مع إحدى الشركات الوطنية لإنشاء أكبر مركز من نوعه للمعارض والمؤتمرات في المنطقة على مساحة تبلغ نحو 72.000 متر مربع على محيط مبنى الغرفة بحي التخصصي.
وعدّ رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة نائب رئيس مجلس الغرف السعودية هشام محمد كعكي التوقيع خطوة مفصلية، ليس لغرفة مكة المكرمة فحسب، بل لمدينة مكة المكرمة كون المشروع أول مركز مَعارض رسمي في العاصمة المقدسة، الذي سينطلق العمل فيه من اليوم.
من جهته أوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة مروان شعبان أن مركز مكة للمعارض والمؤتمرات يمثل إضافة نوعية في الناحية المعمارية لمكة المكرمة، حيث يحتل مساحة 10.000 متر مربع، ليستوعب نحو 50.000 زائر يوميا، وسيشكل إضافة جديدة إلى قاعات المؤتمرات والاجتماعات الموجودة بالغرفة ويعزز التوجه لتحويل مكة المكرمة إلى مدينة للمؤتمرات والفعاليات، مستفيدة من القيمة المضافة للعاصمة المقدسة.
بدوره عدّ المهندس عبدالقادر عبدالله قضيب البان -الشركة المنفذة- المشروع إحدى واجهات مكة الحضارية، وسيكون امتدادا لتمثيل غرفة مكة المكرمة لقطاعها الخاص، كون المشروع سيحتوي ويستقطب جميع المعارض التي ستُنظم في العاصمة المقدسة، وبالتالي تعكس الصورة الحقيقية للأعمال التجارية والصناعية والاجتماعية بمكة المكرمة.
من جانبه أكد الأمين العام لغرفة مكة المكرمة المهندس عصمت معتوق أن المشروع سيكون أيقونة لغرفة مكة المكرمة، حيث يمثل أحد المشاريع الكبرى التي سيتم إطلاقها من الغرفة خلال هذه المدة التي تشهد إطلاق ثمانية مشاريع جديدة.

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