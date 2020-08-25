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اختتام البرامج التعليمية الصيفية في جمعية المركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه بتخريج 1221 خاتماً وخاتمة

اختتام البرامج التعليمية الصيفية في جمعية المركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه بتخريج 1221 خاتماً وخاتمة

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اختتام البرامج التعليمية الصيفية في جمعية المركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه بتخريج 1221 خاتماً وخاتمة

اختتام البرامج التعليمية الصيفية في جمعية المركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه بتخريج 1221 خاتماً وخاتمة
http://almnatiq.net/?p=897045
المناطق - واس

اختتمت جمعية المركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه برامجها الصيفية لتعليم القرآن وعلومه بتخريج 1221 خاتماً وخاتمة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للجمعية إبراهيم بن محمد العباد أن هذه النجاحات المتتالية لجمعية المركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه تأتي بفضل الله ثم بجهود وتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله- واهتمامهم بكتاب الله عز وجل حفظًا وتدبرًا وتعلمًا، حيث إن المملكة منذ تأسيسها وهي تتخذ من القرآن الكريم دستورا لها، تسير على نهجه وتعمل بمقتضاه.
وأفاد العباد أن جمعية المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه استمرت في عملها وعطائها بالرغم من تداعيات جائحة كورونا من خلال المنصات التقنية المتاحة، إذ بلغ إجمالي المستفيدين منها أكثر من 25.000 طالب وطالبة, مشيرًا إلى أن الجمعية ما زالت تواصل تعليمها للقرآن الكريم والعلوم الشرعية من خلال المجمعات القرآنية والدور النسائية والمعاهد الشرعية.
وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية المركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه أن برامج الجمعية مستمرة مع بداية العام الدراسي الجديد, ومتاحة لمن يرغب بالاستفادة منها، داعيا أهل الخير للبذل والإسهام في دعم برامج الجمعية.

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