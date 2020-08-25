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مدن تدريب الأمن العام تنهي استقبال الطلبة المستجدين من الدفعة الأولى في الدورة التأهيلية للفرد الأساسي

أبرز المواد

مدن تدريب الأمن العام تنهي استقبال الطلبة المستجدين من الدفعة الأولى في الدورة التأهيلية للفرد الأساسي

مدن تدريب الأمن العام تنهي استقبال الطلبة المستجدين من الدفعة الأولى في الدورة التأهيلية للفرد الأساسي
http://almnatiq.net/?p=897057
المناطق - واس

أنهت مدن تدريب الأمن العام، في كل من (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والدمام، والقصيم)، اليوم، استقبال الطلبة المستجدين من الدفعة الأولى في الدورة التأهيلية للفرد الأساسي بالأمن العام.
وقد استمرت إجراءات استقبال الطلبة لمدة ثلاثة أيام، وسط تطبيق محكم للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المعتمدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث يدخل الطالب وفق البروتوكولات الصحية حتى ينتهي من الإجراءات الداخلية لإدارة القبول والتسجيل، ثم بعد ذلك يتم تسليم الطلبة للقسم المختص وهو قسم التدريب العسكري.
وبلغ عدد الطلبة الملتحقين بالدروة في مدن التدريب الخمس 5000 طالب، سيتلقون خلالها المهارات الأمنية اللازمة لينضموا بعدها لزملائهم رجال الأمن لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

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