احدث الأخبار

السماح بعودة المعلمين غير السعوديين العاملين في قطاع التعليم الأهلي إلى المملكة
أبرز المواد
 محافظ حفر الباطن يزور إدارة المجاهدين بالمحافظة
المنطقة الشرقية
 “البرنامج الوطني لمكافحة التستر”: إلزام منافذ بيع قطاع التجزئة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءً من اليوم
أبرز المواد
 مدن تدريب الأمن العام تنهي استقبال الطلبة المستجدين من الدفعة الأولى في الدورة التأهيلية للفرد الأساسي
أبرز المواد
 كينز الحكيم
يكتبون
 مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب يعتمد لائحة الترخيص المهنية لمراجعي وأخصائيي التقويم
أبرز المواد
 الدفاع المدني بجازان يدعو المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر
منطقة جازان
 اختتام البرامج التعليمية الصيفية في جمعية المركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه بتخريج 1221 خاتماً وخاتمة
محليات
 غرفة مكة المكرمة توقع عقد إنشاء أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات بالمنطقة
منطقة مكة المكرمة
 رئيس بلدية روضة هباس الى المرتبة العاشرة
منطقة الحدود الشمالية
 اجتماع تنسيقي بين مسؤولي الهلال الأحمر بالجوف والشؤون الصحية بالمنطقة
منطقة الجوف
 عشائر جوالة جامعة الشارقة تُشارك في دورة مهارات الإعلام
منطقة الرياض
السماح بعودة المعلمين غير السعوديين العاملين في قطاع التعليم الأهلي إلى المملكة

السماح بعودة المعلمين غير السعوديين العاملين في قطاع التعليم الأهلي إلى المملكة

أبرز المواد
محافظ حفر الباطن يزور إدارة المجاهدين بالمحافظة

محافظ حفر الباطن يزور إدارة المجاهدين بالمحافظة

المنطقة الشرقية
“البرنامج الوطني لمكافحة التستر”: إلزام منافذ بيع قطاع التجزئة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءً من اليوم

“البرنامج الوطني لمكافحة التستر”: إلزام منافذ بيع قطاع التجزئة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءً من اليوم

أبرز المواد
مدن تدريب الأمن العام تنهي استقبال الطلبة المستجدين من الدفعة الأولى في الدورة التأهيلية للفرد الأساسي

مدن تدريب الأمن العام تنهي استقبال الطلبة المستجدين من الدفعة الأولى في الدورة التأهيلية للفرد الأساسي

أبرز المواد

“البرنامج الوطني لمكافحة التستر”: إلزام منافذ بيع قطاع التجزئة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءً من اليوم

“البرنامج الوطني لمكافحة التستر”: إلزام منافذ بيع قطاع التجزئة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءً من اليوم
http://almnatiq.net/?p=897061
المناطق - واس

أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر, إلزام جميع منافذ بيع قطاع التجزئة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءً من اليوم الثلاثاء بهدف تمكين المستهلك من استخدام تلك الوسائل في جميع المنافذ والتقليل من تداول النقد.
وتنفذ وزارة التجارة -وفقاً لاختصاصاتها- جولات تفتيشية ميدانية لمراقبة التزام منشآت قطاع التجزئة كافة بتوفير واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال عدم توفر الخدمة أو الامتناع عنها وتطبيق أقصى العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة.
ويأتي تطبيق إلزام توفير وسائل الدفع الإلكتروني للأنشطة التجارية تنفيذاً للتوصيات المقرَّة بالأمر السامي الكريم والمتعلقة بمكافحة التستر التجاري وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية ذات العلاقة وتشكيل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الذي من أبرز أهدافه تنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال بطرق غير شرعية معتمدة على التستر التجاري.
مما يذكر أن المراحل السابقة للإلزام شملت في المرحلة الأولى أنشطة محطات الوقود والخدمات التابعة لها، والمرحلة الثانية ورش ومحال قطع غيار السيارات والأنشطة ذات العلاقة بها، والمرحلة الثالثة شملت أنشطة الخدمات الشخصية كمغاسل الملابس والسجاد والصالونات الرجالية والنسائية، أما المرحلة الرابعة شملت البقالات والتموينات.
كما شملت المرحلة الخامسة المطاعم بما فيها مطاعم تجهيز الحفلات والوجبات السريعة والمأكولات البحرية والمقاهي العامة والشعبية والبوفيهات والكافيتريات وسيارات بيع الأغذية المتجولة ومحال بيع العصائر والآيسكريم.
فيما تشمل المرحلة السادسة والأخيرة أنشطة بيع اللحوم والدواجن، وبيع الخضار والفواكه، والمخابز، ومحلات الخياطة، وبيع المنسوجات والستائر، وبيع الأثاث، وأعمال وتركيب الديكورات، وبيع وصيانة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وبيع الكماليات والملابس والإكسسوارات، وبيع الغاز، وبيع مواد البناء والسباكة والكهرباء، وجميع أنشطة التجزئة التي لم تُلزم مسبقاً.

روابط ذات صلة

السماح بعودة المعلمين غير السعوديين العاملين في قطاع التعليم الأهلي إلى المملكة

السماح بعودة المعلمين غير السعوديين العاملين في قطاع التعليم الأهلي إلى المملكة
مدن تدريب الأمن العام تنهي استقبال الطلبة المستجدين من الدفعة الأولى في الدورة التأهيلية للفرد الأساسي

مدن تدريب الأمن العام تنهي استقبال الطلبة المستجدين من الدفعة الأولى في الدورة التأهيلية للفرد الأساسي
مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب يعتمد لائحة الترخيص المهنية لمراجعي وأخصائيي التقويم

مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب يعتمد لائحة الترخيص المهنية لمراجعي وأخصائيي التقويم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*