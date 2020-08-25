محافظ حفر الباطن يزور إدارة المجاهدين بالمحافظة

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زار سمو محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود إدارة المجاهدين بحفر الباطن وكان في استقبال سموه لدى وصوله مدير فرع الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية عالي عايض القحطاني .

وبدأ الحفل بقصيدة ترحيبية ثم بجولة على القسم الإداري واطلع سموه على مركز العمليات الجديد بعد تفعيلة وقدم عالي القحطاني شرح مفصل عن دور مركز العمليات وآلية العمل فيه .

كما اطلع سموه على عرض المركبات الحديثة الخاصة بإدارة المجاهدين بحفرالباطن وفي ختام الزيارة قدم عالي عايض القحطاني مدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية درع تذكاري لسمو المحافظ.

وأكد سمو الأمير منصور بن محمد آل سعود عمل الإدارة العامة للمجاهدين بالقيام بالمهام المناطة بهم في سبيل تكامل وتضافر الجهود مع الجهات الأمنية كافة, منوهاً بما تقوم به إدارة المجاهدين من أعمال ومجهودات أمنية.

