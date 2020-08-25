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السماح بعودة المعلمين غير السعوديين العاملين في قطاع التعليم الأهلي إلى المملكة

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السماح بعودة المعلمين غير السعوديين العاملين في قطاع التعليم الأهلي إلى المملكة

السماح بعودة المعلمين غير السعوديين العاملين في قطاع التعليم الأهلي إلى المملكة
http://almnatiq.net/?p=897070

كشفت مصادر عن صدور موافقة لجنة الاستثناءات بعودة العاملين في قطاع التعليم الأهلي إلى المملكة، وذلك بعد إجراء فحص الـ(PCR)، وإثبات سلبية النتيجة قبل موعد السفر بمدة لا تزيد على 48 ساعة، مع الالتزام بالحجر الصحي.

وكان وزير التعليم قد بعث برقية إلى وزير الصحة بشأن قدوم عدد من المعلمين والمعلمات غير السعوديين الذين يعملون في المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية، لأهمية عودتهم استعداداً للعام الدراسي الجديد وحرصاً على سير العملية التعليمية.

وأوضحت المصادر أن وكالة الوزارة للتعليم العام الأهلي دعت إدارات التعليم إلى توجيه مكتب التعليم الأهلي بالتواصل مع ملاك ومالكات المدارس الأهلية والعالمية ومسؤولي المدارس الأجنبية، لإبلاغهم بأهمية التأكيد على العاملين لديهم بمراجعة القنصليات السعودية في الخارج لاستكمال إجراءات عودتهم إلى المملكة.

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