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الهلال يقترب من لقب بطل الدوري بحسم مواجهة الفيصلي

الهلال يقترب من لقب بطل الدوري بحسم مواجهة الفيصلي
http://almnatiq.net/?p=897073
المناطق - واس

حقّق متصدر الدوري السعودي فريق الهلال فوزًا مهمًا لمواصلة مشواره نحو لقب الدوري وذلك بعد تغلبه على ضيفه فريق الفيصلي بنتيجة 2-0 ، اليوم في الجولة الـ 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
سجّل هدف الهلال الأول اللاعب بافيتيمبي غوميز عند الدقيقة 77 ، فيما أضاف زميله اللاعب عمر خربين هدف فريقه الثاني عند الدقيقة 94، وقبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة.
وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 63 نقطة في المركز الأول، فيما بقي فريق الفيصلي عند رصيده السابق بـ 42 نقطة في المركز الخامس .

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