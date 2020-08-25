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الولايات المتحدة تسجّل 33,076 إصابة مؤكدة و 394 حالة وفاة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجّل 33,076 إصابة مؤكدة و 394 حالة وفاة بفيروس كورونا

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الولايات المتحدة تسجّل 33,076 إصابة مؤكدة و 394 حالة وفاة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجّل 33,076 إصابة مؤكدة و 394 حالة وفاة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=897085
المناطق - واس

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 33,076 إصابة مؤكدة و 394 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,715,567 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 176,617 حالة وفاة.

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