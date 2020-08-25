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الصحة : البدء قريباً في التصويت على الأعمال المشاركة في جائزة ” وعي”

الصحة : البدء قريباً في التصويت على الأعمال المشاركة في جائزة ” وعي”

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الصحة : البدء قريباً في التصويت على الأعمال المشاركة في جائزة ” وعي”

الصحة : البدء قريباً في التصويت على الأعمال المشاركة في جائزة ” وعي”
http://almnatiq.net/?p=897088
المناطق - واس

أعلنت “الصحة” عن استئناف العمل في جائزة وعي بعد توقفها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد ،حيث جرى الانتهاء من مرحلة استقبال المشاركات في مسارات الجائزة الخمسة ” الفيلم القصير والتصوير الإعلاني والإنفو جرافيك والموشن جرافيك، بالإضافة إلى مسار الجهات (أفضل مبادرة صحية).
و سيجري البدء في مرحلة التصويت على الأعمال المشاركة في جائزة (وعي) قريباً حيث سيتم تحديد الموعد لاحقاً و الإعلان عن أسماء الفائزين.
يذكر أن جائزة (وعي) تُعد إحدى مبادرات (الصحة)، وتهدف إلى تحفيز المجتمع على اتباع نمط حياة صحي؛ لتعزيز الوقاية، والحد من الإصابة بالأمراض، وزيادة النشاط، والإنتاج الوظيفي. كما تهدف الجائزة إلى رفع الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، واستثمار طاقات الشباب، وزيادة الشراكة بين المجتمع والمهتمين في مجال التوعية على مستوى المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي حيث يبلغ مجموع الجوائز أكثر من مليون ريال سعودي لأكثر من 50 فائزًا. وكانت جائزة (وعي) قد وقّعت اتفاقية شراكة مجتمعية مع مجلس الضمان الصحي التعاوني لرعاية الجائزة في نسختها الرابعة، (وعي) 2020؛ ما سيُسهم في فتح آفاق أرحب، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركين.
ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للجائزة https://smex-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwaaiaward.com%2f&umid=0f8e2e69-be91-472e-a9fe-265739c5e07a&auth=fd1aeb87ae6cecdad4f7d0d85ae7d11947826f4e-1c1d96548cc98da1eeb583c199c3a8c4218e16e4.

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