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“الزكاة والدخل” تضبط أكثر من 900 مخالفة ضريبية على منشآت في أسبوع

“الزكاة والدخل” تضبط أكثر من 900 مخالفة ضريبية على منشآت في أسبوع
http://almnatiq.net/?p=897105
المناطق - الرياض

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن فرق الرقابة والتفتيش في الهيئة أجرت 3,574 زيارة تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية في مختلف مناطق المملكة على مدار الأسبوع الماضي، وذلك بهدف متابعة التزام أصحاب المنشآت بأنظمة الزكاة والضريبة، وتعزيز الامتثال الضريبي بين المكلفين.
وأسفرت هذه الزيارات عن ضبط 927 مخالفة، بعضها كان على أثر بلاغات وردَت إلى الهيئة من قبل المستهلكين، بلغ عددها 760 بلاغاً في الفترة نفسها، حيث شملت الزيارات التفتيشية قطاعات تجارية عدة، على رأسها العقارات، والخدمات المهنية، والتجزئة.
وتنوعت المخالفات المضبوطة بين تحصيل الضريبة من قبل منشأة غير مسجلة، وعدم تحصيل مبلغ الضريبة، إضافةً لعدم وجود الأختام الضريبية على منتجات التبغ.
وتُجدِّد الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.
كما تدعو الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة، من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

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