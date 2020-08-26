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أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوياتها في 5 أشهر بسبب إعصار “لورا”

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السفارة الأمريكية تعلن استئناف مقابلات الراغبين بالحصول على تأشيرة الدراسة

السفارة الأمريكية تعلن استئناف مقابلات الراغبين بالحصول على تأشيرة الدراسة
http://almnatiq.net/?p=897106
المناطق - الرياض

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في الرياض، والقنصليات العامة في الظهران وجدة، استئناف مواعيد المقابلات بشكل محدود للمتقدمين للحصول على تأشيرة الدراسة التي تشمل الفئات (F) و (M) و (J) فقط.
وأوضحت السفارة، أنه نظرًا لإجراءات التباعد الاجتماعي وغيرها من المتطلبات الأخرى في ظل جائحة كوفيد-19، ستكون مواعيد مقابلات التأشيرة محدودًا للغاية، مشيرة إلى أن الأولوية ستعطى للطلاب الذين سبق لهم إصدار تأشيرات للدراسة في الولايات المتحدة، والذين اقترب موعد بدء دراستهم، في حين يمكن للمتقدمين للحصول على تأشيرة الدراسة تقديم طلب (موعد طارئ)، إذا كان تاريخ السفر المخطط له خلال الأسابيع الثلاثة القادمة.
وأفادت السفارة، بأنه يمكن فقط للطلاب الذين لديهم نموذج (I-20) ساري المفعول (المعروف أيضًا باسم شهادة الأهلية) والصادر من قبل جامعاتهم، التأهل للحصول على تأشيرة طالب فئة(F) أو فئة (M).
ودعت الراغبين بالاستفسار أو الحصول على متطلبات النظام والتوجيهات الخاصة ببرنامج الطلاب، إلى زيارة الموقع الإلكتروني لإدارة الهجرة والجمارك الأميركي من خلال الرابط التالي (https://www.ice.gov/coronavirus)

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