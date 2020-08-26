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ترامب: سنتخلص من كورونا بلقاح أو بدونه

ترامب: سنتخلص من كورونا بلقاح أو بدونه
http://almnatiq.net/?p=897114
المناطق - الرياض

يثق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في التخلص من وباء فيروس كورونا المستجد، بغض النظر عن ظهور لقاح ضد المرض في الولايات المتحدة.

وقال ترامب في مؤتمر انتخابي بولاية كارولينا الشمالية: “سنتخلص من هذا الفيروس، وهو ما سيحدث حتما، وسيحدث هذا بشكل أسرع مما يعتقده الجميع، سواء بلقاح أو بدونه”.

وتابع الرئيس الأمريكي “هذا الأمر يجري الآن. ونشهد خلال هذه الفترة المرحلة الأخيرة من اختبار لقاح ضد فيروس كورونا”.

وأضاف ترامب “قد يظهر اللقاح قبل نهاية العام الجاري أو قبل ذلك بكثير. معا سنتغلب على الفيروس”.

وسمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يوم الأحد الماضي، باستخدام البلازما، بعد أن أنحى الرئيس دونالد ترامب باللائمة على المنظمة العالمية في عرقلة نشر اللقاحات والأدوية لأسباب سياسية.

وتتضمن التقنية أخذ بلازما غنية بالأجسام المضادة من المرضى الذين تعافوا من “كوفيد-19” وحقنها في أجسام الذين يعانون من التهابات نشطة حادة، سعيا لاختصار زمن التعافي.

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