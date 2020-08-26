احدث الأخبار

حقيقة فرض رسوم على النفايات السكنية والتجارية في جدة
أبرز المواد
 الأرصاد: هطول أمطار رعدية في الباحة وعسير وجازان
أبرز المواد
 أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوياتها في 5 أشهر بسبب إعصار “لورا”
أبرز المواد
 السفارة الأمريكية تعلن استئناف مقابلات الراغبين بالحصول على تأشيرة الدراسة
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل” تضبط أكثر من 900 مخالفة ضريبية على منشآت في أسبوع
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إيوائية للنازحين في مأرب
أبرز المواد
 تصميم مدعوم بالذكاء الصناعي في تحديث “واتسآب” الجديد
أبرز المواد
 صحيفة: برشلونة يحدد سعر بيع ميسي
أبرز المواد
 “الخيمة الخضراء” تعود… عيوب فنية خطيرة تظهر في هواتف “سامسونغ” الحديثة
أبرز المواد
 حقنة كل شهرين.. عقار يثبت فعاليته للوقاية من الإيدز
أبرز المواد
 الصين تختبر على البشر لقاحا لكورونا يزرع في “خلايا حشرات”
أبرز المواد
 فيديو.. هذا ما فعلته مدينة يابانية بأغطية “بالوعات الشوارع”
أبرز المواد
حقيقة فرض رسوم على النفايات السكنية والتجارية في جدة

حقيقة فرض رسوم على النفايات السكنية والتجارية في جدة

أبرز المواد
الأرصاد: هطول أمطار رعدية في الباحة وعسير وجازان

الأرصاد: هطول أمطار رعدية في الباحة وعسير وجازان

أبرز المواد
أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوياتها في 5 أشهر بسبب إعصار “لورا”

أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوياتها في 5 أشهر بسبب إعصار “لورا”

أبرز المواد
السفارة الأمريكية تعلن استئناف مقابلات الراغبين بالحصول على تأشيرة الدراسة

السفارة الأمريكية تعلن استئناف مقابلات الراغبين بالحصول على تأشيرة الدراسة

أبرز المواد

الأرصاد: هطول أمطار رعدية في الباحة وعسير وجازان

الأرصاد: هطول أمطار رعدية في الباحة وعسير وجازان
http://almnatiq.net/?p=897118
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى نشاطاً للرياح السطحية على مناطق الشرقية والرياض ونجران والمدينة المنورة ومكة المكرمة وجازان فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 -40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج

روابط ذات صلة

حقيقة فرض رسوم على النفايات السكنية والتجارية في جدة

حقيقة فرض رسوم على النفايات السكنية والتجارية في جدة
أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوياتها في 5 أشهر بسبب إعصار “لورا”

أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوياتها في 5 أشهر بسبب إعصار “لورا”
السفارة الأمريكية تعلن استئناف مقابلات الراغبين بالحصول على تأشيرة الدراسة

السفارة الأمريكية تعلن استئناف مقابلات الراغبين بالحصول على تأشيرة الدراسة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*