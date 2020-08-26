حقيقة فرض رسوم على النفايات السكنية والتجارية في جدة

نفى محمد البقمي، مدير العلاقات العامة في أمانة جدة، ما تم تداوله بشأن فرض رسوم جديدة على النفايات وذلك بالنسبة للقطاعات السكنية وأيضا الأنشطة التجارية.

وأوضح “البقمي” أن ما تم تداوله عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي من أنباء، وشائعات حول قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية، بفرض رسوم على النفايات السكنية والتجارية، وأنها ستحسب وفق قيمة الكهرباء، غير صحيح وعار تماما عن الصحة، وفقا لـ “صحيفة الرياض”.

من جهته أهاب رئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة، نايف الشريف، بالجميع عدم الانسياق وراء الشائعات وتجنب تلقي المعلومات من مصادر غير موثوقة.