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عاجل السلطات الصحية الأميركية تعلن تحديثاً في لوائح السلامة للمسافرين

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عاجل السلطات الصحية الأميركية تعلن تحديثاً في لوائح السلامة للمسافرين

عاجل السلطات الصحية الأميركية تعلن تحديثاً في لوائح السلامة للمسافرين
http://almnatiq.net/?p=897121

أعلنت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC ، حذف التوصية الخاصة بقاعدة الحجر لمدة 14 يوماً للمسافرين القادمين من خارج الولايات المتحدة، أو حتى المسافرين ما بين الولايات

وأوصت المراكز الأميركية في لائحة تعديل تعليمات السلامة الجديدة، المسافرين بضرورة ارتداء أقنعة الوجه في أماكن التجمعات في المطارات، وحتى داخل الطائرة، مع الحفاظ على غسل اليدين، والبقاء على مسافة آمنة بين الأشخاص، سواء في وضعية الوقوف أو الجلوس

وأشارت إلى أنه للتأكد من عدم الإصابة بمرض كوفيد-19 أو نقل العدوى للغير، فإن البقاء في المنزل هو أفضل حماية للأفراد وعائلاتهم ومحيطهم

وأوضحت المراكز الأميركية أن التعديلات الأخيرة لا تعني أنها ستنطبق على جميع الوجهات الدولية، وأنه يجب التأكد من وجهة الطيران إذا كان المسافرون قادمين من خارج أميركا، للتأكد من تعليمات السلامة لديهم، حيث أن العديد من الدول لا تزال تفرض حجراً إلزامياً للمسافرين القادمين من الخارج

كما أوصت بضرورة التأكد من أن شركة الطيران لا تستخدم المقعد الأوسط وتترك مسافة آمنة بين الراكب ومن يجلس بجانبه، مشددةً على أهمية أن يحمل المسافرون معقمات الأيدي داخل المطار وداخل الطائرة مع مراعاة حدود الكميات المسموح بها على الطائرة

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