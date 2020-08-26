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باكستان تدعو “طالبان” لإطلاق الحوار مع الحكومة الأفغانية

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باكستان تدعو “طالبان” لإطلاق الحوار مع الحكومة الأفغانية

باكستان تدعو “طالبان” لإطلاق الحوار مع الحكومة الأفغانية
http://almnatiq.net/?p=897130
المناطق_رويترز

دعا وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي حركة “طالبان” في أفغانستان إلى إطلاق الحوار مع الحكومة الأفغانية لإنهاء النزاع المستمر

وقال الوزير الباكستاني في بيان له في أعقاب لقائه مع وفد “طالبان” برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة الملا عبد الغني برادر، اليوم الثلاثاء، إن “باكستان ترغب في أن ترى انطلاق الحوار الأفغاني – الأفغاني قريبا لضمان السلام والاستقرار في المنطقة”

وأشار إلى أنه بحث مع وفد “طالبان” “الصعوبات” المتعلقة بعملية السلام و”حلولها الممكنة”

وحضر الاجتماع أيضا رئيس الاستخبارات الباكستانية، الجنرال فايز حميد

يذكر أن عملية السلام الأفغانية تباطأت في الفترة الأخيرة على خلفية تعثر المحادثات حول تبادل الأسرى واستئناف الهجمات والعمليات القتالية بين “طالبان” وقوات الأمن الأفغانية

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