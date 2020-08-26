احدث الأخبار

روبرت كوخ: إصابات كورونا في ألمانيا تقترب من 237 ألفاً
أبرز المواد
 «المرور» تؤكد: عدم الالتزام بالمسارات المحددة مخالفة.. غرامة مالية
أبرز المواد
 الوحدة 121 في حزب الله.. خلية قتل واغتيالات
أبرز المواد
 السودان: حميدتي بخير.. لاصحة لمحاولة اغتياله
أبرز المواد
 السجن 10 سنوات عقوبة متابعة قروبات بيع الأسلحة
أبرز المواد
 باكستان تدعو “طالبان” لإطلاق الحوار مع الحكومة الأفغانية
أبرز المواد
 عاجل السلطات الصحية الأميركية تعلن تحديثاً في لوائح السلامة للمسافرين
أبرز المواد
 أعمال شغب واسعة النطاق في ويسكونسن الأميركية
أبرز المواد
 حقيقة فرض رسوم على النفايات السكنية والتجارية في جدة
أبرز المواد
 الأرصاد: هطول أمطار رعدية في الباحة وعسير وجازان
أبرز المواد
 أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوياتها في 5 أشهر بسبب إعصار “لورا”
أبرز المواد
 السفارة الأمريكية تعلن استئناف مقابلات الراغبين بالحصول على تأشيرة الدراسة
أبرز المواد
روبرت كوخ: إصابات كورونا في ألمانيا تقترب من 237 ألفاً

روبرت كوخ: إصابات كورونا في ألمانيا تقترب من 237 ألفاً

أبرز المواد
«المرور» تؤكد: عدم الالتزام بالمسارات المحددة مخالفة.. غرامة مالية

«المرور» تؤكد: عدم الالتزام بالمسارات المحددة مخالفة.. غرامة مالية

أبرز المواد
الوحدة 121 في حزب الله.. خلية قتل واغتيالات

الوحدة 121 في حزب الله.. خلية قتل واغتيالات

أبرز المواد
السودان: حميدتي بخير.. لاصحة لمحاولة اغتياله

السودان: حميدتي بخير.. لاصحة لمحاولة اغتياله

أبرز المواد

روبرت كوخ: إصابات كورونا في ألمانيا تقترب من 237 ألفاً

روبرت كوخ: إصابات كورونا في ألمانيا تقترب من 237 ألفاً
http://almnatiq.net/?p=897141
المناطق_وكالات

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 1576 حالة ليصل إجمالي الإصابات إلى 236429.

وسجل المعهد ثلاث وفيات جديدة مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 9280.

روابط ذات صلة

«المرور» تؤكد: عدم الالتزام بالمسارات المحددة مخالفة.. غرامة مالية

«المرور» تؤكد: عدم الالتزام بالمسارات المحددة مخالفة.. غرامة مالية
الوحدة 121 في حزب الله.. خلية قتل واغتيالات

الوحدة 121 في حزب الله.. خلية قتل واغتيالات
السودان: حميدتي بخير.. لاصحة لمحاولة اغتياله

السودان: حميدتي بخير.. لاصحة لمحاولة اغتياله

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*