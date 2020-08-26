بلدية أملج تنزيل دوار وسط البلد 

المناطق- فايز السميري

أزالت بلدية محافظة أملج الدوار الذي يقع في وسط البلد ، والذي كان موضع جدل كبير في الوسط المجتمعي بأملج على مدى سنتين وأربعة اشهر مضت ، وكان الدوار اثار موجة نقد على مواقع التواصل الاجتماعي من نواحي تصميمه الامر الذي طالب وقتها عدد كبير من الاهالي بإزالة الدوار نظرا لما شكله من خطر على السائقين حيث إن مساحته تعوق تنظيم حركة السير، إذ أن المسافة بين الطرق المؤدية إلى الدوار قصيرة جدا، الأمر الذي يتسبب في تكرار الحوادث وخاصة الشاحنات ، اما في اوقات الذروة فكانت تتعطل به حركة السير بمجرد وقوع حادث بسيط.

الجدير بذكره بأن المرور قبل سنتين واربعه اشهر وضعت عدة مقترحات من ضمنها ازالة الدوار وتشكيل لجنة لذلك ورفعتها للجهات المختصة مؤكدة بان الدوار يشكل خطرا ويوجد نقطة سوداء خصوصا القادم من جهة الجنوب طريق ينبع ، بالاضافة لصغر حجم الدوار مما يشكل خطرا للشاحنات في داخل الدوار ويتسبب بالحوادث .