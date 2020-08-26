مدني عسير: يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار ويهيب بإتباع التعليمات والابتعاد عن الاودية

مدني عسير: يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار ويهيب بإتباع التعليمات والابتعاد عن الاودية

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مدني عسير: يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار ويهيب بإتباع التعليمات والابتعاد عن الاودية

مدني عسير: يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار ويهيب بإتباع التعليمات والابتعاد عن الاودية
http://almnatiq.net/?p=897145
المناطق_عسير

تدعوا مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار متوسطة الى غزيرة تستمر على منطقة عسير والمحافظات التابعة لها خلال هذا اليوم الأربعاء الموافق ..
١٤٤٢/٠١/٠٧هـ .. ٢٠٢٠/٠٨/٢٦م ..
وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من نشاط بالرياح السطحية وجريان للسيول وتساقط للبرد وتدني في مستوى الرؤية .

وأهاب المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الامطار ، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الاطفال من قبل ذويهم وعدم تركهم بمفردهم ، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني
‏https://www.998.gov.sa

وأكد السـيّد بأن مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

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