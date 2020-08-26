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وزارة التعليم تحذر من جرائم ابتزاز ومواقع مشبوهة

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شددت وزارة التعليم على ضرورة عدم التعامل مع أي منصات غير معتمدة منها، وذلك حرصًا على عدم السقوط في جرائم الابتزاز الإلكتروني أو الدخول للمواقع المشبوهة. وقالت وزارة التعليم في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للوزارة عبر موقع «تويتر»: «لتعليم إلكتروني آمن، كن واعيًّا ولا تتعامل إلا مع المنصات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم». وحذرت الوزارة من التعامل مع الغرباء، بغرض طلب معلومات شخصية أو بنكية، مشيرة إلى ضرورة تأمين الحساب الخاص بك والبيئة الدراسية الجديدة، قبل استخدام المنصة التعليمية. وأضافت أنه يجب التحقق من الروابط المعتمدة من خلال الموقع الرسمي للوزارة، وتحميل البرامج الأصلية على الجهاز الخاص بك، وتجنب البرمجيات الخبيثة أو المواقع التي تزيد مخاطر اختراق الجهاز. وأشارت إلى دور المعلم في تشجيع الطلاب على استخدام التقنية بحذر، وتنبيه الطلاب بالحفاظ على خصوصية المعلومات أثناء التعلم عن بُعد، ولتركيز على مخاطر الابتزاز والتنمر الإلكتروني والتحرش.

 

 

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