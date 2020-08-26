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انخفاض مستوى التزام الأفراد والمنشآت بالاحترازات الوقائية ضد كورونا

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بسبب إعصار «لورا».. أسعار النفط تُسجل أعلى مستوياتها في 5 أشهر

بسبب إعصار «لورا».. أسعار النفط تُسجل أعلى مستوياتها في 5 أشهر
http://almnatiq.net/?p=897160
المناطق_الرياض

سجلت أسعار النفط، أمس، ارتفاعًا لأعلى مستوياتها في خمسة أشهر، مع قيام منتجين أمريكيين بوقف معظم الإنتاج من الحقول البحرية في خليج المكسيك قبيل الإعصار لورا. وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 73 سنتًا، أو 1.6 بالمئة، لتسجل عند التسوية 45.86 دولار للبرميل. وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 73 سنتًا، أو 1.7 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 43.35 دولار للبرميل. وتلقى النفط دعمًا إضافيًّا بعد أن أكد مسؤولون تجاريون أمريكيون وصينيون مجددًا، التزام البلدين باتفاق المرحلة الأولى للتجارة بين البلدين.

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