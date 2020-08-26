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جيش الاحتلال الصهيوني يقصف نقاط مراقبة لحزب الله الإرهابي قرب الحدود مع لبنان

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جيش الاحتلال الصهيوني يقصف نقاط مراقبة لحزب الله الإرهابي قرب الحدود مع لبنان

جيش الاحتلال الصهيوني يقصف نقاط مراقبة لحزب الله الإرهابي قرب الحدود مع لبنان
http://almnatiq.net/?p=897172
المناطق-الرياض

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الأربعاء أن قواته قصفت نقاط مراقبة لحزب الله قرب الحدود مع لبنان ردّاً على إطلاق نار استهدفها ليلاً مؤكدا أنه “حدث خطير”.
وقال الجيش في تغريدة على تويتر إنه “خلال نشاط عملاني في شمال إسرائيل ليل أمس، تمّ استهداف جنود من الجيش الإسرائيلي بإطلاق نار. لقد ردّينا بالنيران، وطائراتنا قصفت نقاط مراقبة لحزب الله قرب الحدود”.
وأضاف “هذا حدث خطير ونحن مستعدّون دوماً لمحاربة أي تهديد لحدودنا” بدون الاشارة الى وقوع اصابات.
وقال الجيش الاسرائيلي إنه “يحمّل الحكومة اللبنانية مسؤولية ما يحصل على أراضيها”.

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