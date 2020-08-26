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انخفاض مستوى التزام الأفراد والمنشآت بالاحترازات الوقائية ضد كورونا

انخفاض مستوى التزام الأفراد والمنشآت بالاحترازات الوقائية ضد كورونا
http://almnatiq.net/?p=897174
المناطق-فريق التحرير

تشهد بعض المنشآت ومنافذ البيع تهاوناً واضحاً في الالتزام بالاحترازات الوقائية والتعليمات الصادرة منها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ووصل مستوى التهاون إلى عدم قياس حرارة المتسوقين والمراجعين قبل الدخول للمنشأة بالإضافة إلى فتح المجال للتزاحم وعدم إلزامهم بالتباعد والالتزام بالمسافة المطلوبة.
وتعزو بعض تلك المؤسسات هذا الإهمال إلى مسؤولية الأفراد التي تلعب باعتقادهم الدور الأساسي في الوقاية من فيروس كورونا، والذين من جهتهم تهاونوا في الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتي يلزم معها تشديد الرقابة لضبط المخالفين لتدابير كورونا الاحترازية.
ورغم تأكيد عدد من الأطباء والمواطنين أن المسؤولية أصبحت الآن مشتركة بين الفرد والدولة، إلا أن على عاتق الجهات الرقابية تفعيل دورها لضبط المتهاونين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وعدم التراخي في معاقبة المخالفين.
يذكر أن العديد من الأطباء والمختصين حذروا من أن التهاون في الالتزام بالاحترازات الوقائية ضد كورونا خلال هذه الفترة يساعد على انتشار الفيروس، وشددوا على أهمية التباعد الجسدي لحين اكتشاف علاج او لقاح للفيروس.

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