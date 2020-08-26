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انطلاق الورشة الافتراضية للمطورين العقاريين بغرفة أبها 

انطلاق الورشة الافتراضية للمطورين العقاريين بغرفة أبها 

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" الشراكة مع القطاع الخاص" 

انطلاق الورشة الافتراضية للمطورين العقاريين بغرفة أبها 

انطلاق الورشة الافتراضية للمطورين العقاريين بغرفة أبها 
http://almnatiq.net/?p=897179
المناطق_أبها

انطلقت الورشة الافتراضية للمطورين العقاريين التي نظمتها غرفة أبها بالتعاون مع وزارة الإسكان حول الشراكة مع القطاع الخاص، حيث هدفت الورشة إلى التوعية وتوضيح آلية الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص.

هذا وقد تركزت الورشة حول ثلاثة برامج هي: 

برنامج شراكات وقدمه المهندس / حسام باشا والأستاذ / إبراهيم المقحم وتمحور حول: الفرص الاستثمارية بقطاع الإسكان للمطورين العقاريين والقطاع الخاص، والتعريف بالبرامج المقدمة لدعم المطورين، وطرق دعم المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى أساليب تعزيز دور القطاع العقاري بالمنطقة.

أما المحور الثاني فتحدث عن مركز خدمات المطورين “إتمام” قدمه الأستاذ / بندر التميمي والمهندس / محمد آل فاضل والمهندس / وليد العسكر وتمحور حول التعريف بمركز خدمات المطورين (إتمام) والخدمات التي يتم تقديمها للمطورين، مع تسليط الضوء على الشركاء والشراكات الاستراتيجية للمركز، وتم استعراض إنجازات المركز، واختتم المحور بشرح تفصيلي لمنصة إتمام الالكترونية والخدمات المقدمة فيه.

وفي ختام الورشة تم عرض برنامج وافي وقدمه الأستاذ/ معاذ الغفيلي حيث تمحور حول متطلبات الترخيص لمشاريع البيع على الخارطة.

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