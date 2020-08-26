احدث الأخبار

مقتل عراقيين بقصف طائرة تركية مسيرة
أبرز المواد
 افتتاح ١٠ حدائق في الدمام نهاية العام.. روعي احتياجات ذوي الإعاقة فيها 
أبرز المواد
 ترامب: سنتخلص من كورونا بلقاح أو بدونه
أبرز المواد
 بر جدة تستهل العام الهجري بدعم 900 يتيم ويتيمة
أبرز المواد
 جامعة القصيم توزع أكثر من 50 ألف بوكس صحي في صالات السفر والمولات التجارية والطرق
أبرز المواد
 انطلاق الورشة الافتراضية للمطورين العقاريين بغرفة أبها 
أبرز المواد
 ” جدة سوبر دوم ” أكبر قبة خرسانية بلا أعمدة في العالم
أبرز المواد
 انخفاض مستوى التزام الأفراد والمنشآت بالاحترازات الوقائية ضد كورونا
أبرز المواد
 جيش الاحتلال الصهيوني يقصف نقاط مراقبة لحزب الله الإرهابي قرب الحدود مع لبنان
أبرز المواد
 مدني عسير: يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار ويهيب بإتباع التعليمات والابتعاد عن الاودية
أبرز المواد
 بلدية أملج تنزيل دوار وسط البلد 
أبرز المواد
 رقم مخيف.. أكثر من 94400 شخص ضحايا كورونا في إيران
أبرز المواد
مقتل عراقيين بقصف طائرة تركية مسيرة

مقتل عراقيين بقصف طائرة تركية مسيرة

أبرز المواد
افتتاح ١٠ حدائق في الدمام نهاية العام.. روعي احتياجات ذوي الإعاقة فيها 

افتتاح ١٠ حدائق في الدمام نهاية العام.. روعي احتياجات ذوي الإعاقة فيها 

أبرز المواد
ترامب: سنتخلص من كورونا بلقاح أو بدونه

ترامب: سنتخلص من كورونا بلقاح أو بدونه

أبرز المواد
بر جدة تستهل العام الهجري بدعم 900 يتيم ويتيمة

بر جدة تستهل العام الهجري بدعم 900 يتيم ويتيمة

أبرز المواد

بر جدة تستهل العام الهجري بدعم 900 يتيم ويتيمة

بر جدة تستهل العام الهجري بدعم 900 يتيم ويتيمة
http://almnatiq.net/?p=897191
المناطق_عادل الزهراني

بمناسبة بدء العام الهجري الجديد 1442هـ دشنت جمعية البر بجدة مشروع (ابدأها بصدقة لتدوم النعم)، والذي من خلاله يستمر عطاء الجمعية لأكثر من 900 يتيم ويتيمة من أبناء المحافظة.
وبيّن رئيس مجلس الإدارة الدكتور سهيل بن حسن قاضي أن المشروع جاء لإشراك المجتمع في دعم هذه الفئة الغالية – الأيتام – والذين تستضيفهم دور الإيواء على مدى أعوام، وينالون فيها الرعاية والخدمات والمستلزمات التي يحتاجونها، وذلك بمساندة أهل الخير الذين يدعمون الجمعية لإكمال مسيرتها وتحقيق رسالتها السامية التي انطلقت قبل 40 عاما.
وذكر الدكتور قاضي أن الايتام تقام لهم على مدار العام العديد من البرامج والفعاليات العلمية والرياضية والثقافية والترفيهية والدورات التدريبية، وقد وفرت لهم الجمعية بمناسبة العام الدراسي كافة المستلزمات المدرسية والأجواء التعليمية والتي تكون سببا بعد فضل المولى في تفوقهم ونجاحهم، كما أنهم يجدون خلال الأعياد والمناسبات الكسوة والعيديات، ولم تبخل البر عليهم بكل ما يدخل السرور إلى قلوبهم ويخفف من معاناتهم، باعتبارهم أبناء وبنات الجمعية ويتمتعون بكافة الحقوق الأسرية، فالقائمون على البر لا يألون جهداً وبذلاً بتعاون المحسنين في سبيل أن يجد الأيتام من كلا الجنسين الراحة والاستقرار بل والتطوير والتنمية حتى يقبلوا على سوق العمل مؤهلين ليكونوا لبنة صالحة لوطنهم ومجتمعهم.

روابط ذات صلة

مقتل عراقيين بقصف طائرة تركية مسيرة

مقتل عراقيين بقصف طائرة تركية مسيرة
افتتاح ١٠ حدائق في الدمام نهاية العام.. روعي احتياجات ذوي الإعاقة فيها 

افتتاح ١٠ حدائق في الدمام نهاية العام.. روعي احتياجات ذوي الإعاقة فيها 
ترامب: سنتخلص من كورونا بلقاح أو بدونه

ترامب: سنتخلص من كورونا بلقاح أو بدونه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*