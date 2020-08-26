افتتاح ١٠ حدائق في الدمام نهاية العام.. روعي احتياجات ذوي الإعاقة فيها 

المناطق - الدمام

أوشكت أمانة المنطقة الشرقية على الانتهاء من إنشاء عشر حدائق في مدينة الدمام، والمتوقع افتتاحها نهاية العام الحالي 2020، وذلك في إطار سعيها المتواصل لأنسنة المدن، والتي تهدف إلى زيادة مساحة المسطحات الخضراء ونصيب الفرد منها، إضافة إلى تقديم أفضل الخدمات الترفيهية لسكان وزوار الحي وتحقيق أفضل المعايير لجودة الحياة، ضمن التنمية المستدامة التي تسعى الأمانة لتطبيقها.

وذكر معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير في بيان صحافي: أن الحدائق التي سيتم افتتاحها تتوزع في أحياء مختلفة في الدمام، وهي حديقة العنود بمساحة 3400 م2، وحديقة الجلوية بمساحة 1600م2، وحديقة طيبة بمساحة 3700م2، وحديقة المحمدية بمساحة 1800م، 2وحديقة النورس بمساحة 3900م٢، وحديقة العزيزية بمساحة 3200م2، وحديقة الشعلة بمساحة 1800م2، وحديقة المنتزه بمساحة 10150 م2، وحديقة الواحة بمساحة 1300م2، وحديقة الفرسان بمساحة 1600م2، موضحا أنها تتميز بوجود المسطحات الخضراء من خلال زراعة أنواع مختلفة من الأشجار والشجيرات .

وقال أن الأمانة راعت العديد من الجوانب الهامة في إنشاء الحدائق عبر تخصيص مناطق ألعاب الأطفال، وكذلك تم اختيار بعض ألعاب الدمج والخاصة بذوي الإعاقة ألعاب التنمية الذهنية للأطفال من حيث ترتيب الأشكال والأرقام في لوحات جدارية.

وأضاف معاليه بأنه تم مراعاة جوانب السلامة في مناطق الأطفال في جميع الحدائق من خلال تركيب أرضيات مطاطية للمحافظة على سلامة الأطفال، كما أن هذه الأرضيات تمتاز بالأشكال المتنوعة والتي تلائم طبيعة الأطفال في مناطق الألعاب.

فيما تم تصميم الممرات الخارجية حول الحدائق بالشكل الجديد في التصميم والابتعاد عن الأشكال المعتادة من خلال الاعتماد على تداخل الألوان والتناسق فيما بينها مما يعطيها تصميم فريد من نوعه،

وأكد المهندس فهد الجبير على أنه تمت مراعاة ذوي الإعاقة في تصميم مداخل الحدائق من حيث المنحدرات لسهولة الدخول وممارسة كافة الأنشطة بداخلها، و مراعاة ذوي الإعاقة البصرية عند المداخل من خلال تثبيت مجسات على الأرضيات لتكون استرشاديه وتحذيريه لهم تدل على المسارات داخل الحديقة، إلى جانب تميز الممرات الداخلية بالتصميم الجديد من حيث الاعتماد على التداخل في الألوان.

ولفت الى أنه تم حماية مظلة ألعاب الأطفال بالقماش البولي ايثيلين المقاوم للعوامل الجوية المختلفة والتي تتميز بالشكل الحديث ودراسة العوامل الجوية المختلفة قبل تنفيذها، بالإضافة إلى وضع البرجولات الخشبية في مناطق الجلسات والمصنوعة من الخشب البلاستيكي عالي المقاومة للعوامل الجوية المختلفة، وكذلك تم توزيع المقاعد الخرسانية والحاويات داخل الحديقة لتخدم الممرات الداخلية والتي تتميز بتصميم ملائم للحديقة من حيث اختيار الشكل الخارجي لها بشكل جيد، إضافة الى أنه سيتم تركيب أسوار حول بعض الحدائق من الخارج لحماية الأطفال مع تركيب اللوحات التحذيرية والإرشادية اللازمة .