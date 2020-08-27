تظاهرات طرابلس تدخل يومها الرابع وتحاصر منزل السراج

المناطق - الرياض

دخلت التظاهرات في العاصمة الليبية طرابلس ومناطق الغرب الليبي يومها الرابع، احتجاجا على فوضى الميليشيات والمرتزقة وتدني الخدمات وانتشار الفساد في البلد الغارق منذ سنوات بسبب فوضى الميليشيات.

ونشر ناشطون أشرطة فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهرات الحاشدة تحاصر منزل رئيس حكومة طرابلس فايز السراج في حي النوفلين في العاصمة طرابلس حيث تعالت الهتافات المطالبة إياه بالرحيل.

وهتف المتظاهرون السلميون بميدان الشهداء في طرابلس ضد المرتزقة السوريين التابعين لميليشيا طرابلس: “نبي دولارات زي الزلمات” في إشارة للمطالبة بالمساواة في الأجور أسوة بالمرتزقة المجلوبين من الخارج.

وكانت قد أمهلت الحركة الاحتجاجية في العاصمة الليبية طرابلس حكومة الوفاق 24 ساعة لإعلان استقالتها، ولوحت ببالقيام بعصيان مدني.

واعتبرت الحركة الاحتجاجية في ليبيا أن إعلان استقالة حكومة الوفاق سيشكل “احتراما للشعب”، وهدد بأنه سيدخل في اعتصام مدني إذا لم ترحل الحكومة، كما طالب الحراك داخلية الوفاق بالإفراج عن المعتقلين.

وتشن الميليشيات الموالية لحكومة السراج حملة اعتقالات بصفوف الناشطين، على خلفية التظاهرات المستمرة لعدة أيام.