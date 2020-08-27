أكبر مروحية في العالم.. ميزات واستخدامات متنوعة

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تعتبر طائرة “مي 26” الأكبر بين مثيلاتها في العالم بين الطائرات المروحية، مع ميزات فنية وتقنية والاقتصادية تعد الأحدث في مجال المروحيات.

وتستخدم هذه الطائرات لأداء مجموعة متنوعة من المهام، مثل النقل والإخلاء ومكافحة الحرائق وغيرها، نظرا للقدرة الكبيرة لدى هذه الطائرة في حمل أوزان تصل إلى 20 طنا من المعدات والبضائع المختلفة، أن كان داخل جسم الطائرة أو خارجها عن طريق حبال خارجية.

وقد تم تحديث آخر نسخة من الطائرة وهي “مي 26 تي 2 في” عام 2018، والتي تم تطويرها لصالح وزارة الدفاع الروسية، والتي تستطيع أداء المهمات في المناطق ذات الظروف المناخية والجغرافية غير الملائمة، وكذلك في التضاريس الوعرة وغير المكشوفة.

وتتميز الطائرة المحدثة عن سابقتها من خلال النظام الحديث المتكامل للمعدات الإلكترونية اللاسلكية على متن المروحية، ما يبسط إلى حد كبير قيادتها، كما يسمح الطيران الآلي بأداء رحلة والوصول غلى نقطة محددة مسبقا والهبوط مع المناورة قبل الهبوط، والعودة إلى المطار الرئيسي أو الوجهة الثانية.

وقد تم تجهيز المروحية بمجمع طيران رقمي وظهرت فيها العديد من المؤشرات في قمرة القيادة، والتي تقلل بشكل كبير من عبء العمل على طاقم الطائرة، بالإضافة إلى تزويدها بنظام دفاعي حديث، لا يكشف فقط وجود تهديد للمروحية، ولكن أيضا يصد الهجوم عليها.

وتبلغ سرعة انطلاق الطائرة 255 كم/الساعة، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 295 كم، ويمكنها الطيران مع خزانات الوقود الأساسية إلى 800 كم، كما يمكنها الطيران إلى ارتفاع 4600 متر، وتملك محركين بقوة اندفاع تبلغ 10 آلاف حصان، وفي حالة الطوارئ تصل إلى 11400 حصان.

ويمكن للمروحية العملاقة الطيران حتى مدى يبلغ أكثر من 1900 كم في حالة تم إضافة خزانات وقود إضافية لها، مع حمولة تصل إلى 20 طن، ويبلغ عرض أرضية الحمولة الداخلية 3.25 متر وطوله 12.1 متر، بارتفاع 3.17 متر، حجم يصل إلى 119 متر مكعب، ويبلغ عدد أفراد طاقم الطائرة من 3 إلى 5 أفراد، ويمكنها نقل ما يصل إلى 82 شخصا في حالات الطوارئ.