قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 1,494 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، استفاد منها 1,494 أسرة.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز، والتي بلغت 491 مشروعًا.
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,494 كرتون تمور في مديرية الخوخة بالحديدة
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 1,494 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، استفاد منها 1,494 أسرة.
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