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تدابير احترازية في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بعسير

تدابير احترازية في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بعسير

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تدابير احترازية في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بعسير

تدابير احترازية في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بعسير
http://almnatiq.net/?p=897240
المناطق - عسير

بدأت الكليات التقنية والمعاهد الصناعية في بمنطقة عسير في اتخاذ الاستعدادات والتجهيزات والاجراءات الوقائية لبدء التدريب للعام التدريبي الجدي.

ووجّه مدير عام التدريب التقني بمنطقة عسير الدكتور سليمان الحفظي قيادات المنشآت التدريبية بالمنطقة باتخاذ التدابير الوقائية كافة من أجل توفير بيئة تدريبية آمنة بتفعيل دور لجنة إدارة الأزمات والكوارث بكل منشأة في ظل استمرار جائحة كورونا.

وقامت الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بمنطقة عسير بعدد من الإجراءات الاحترازية منها تشكيل لجان لتنفيذ هذه الإجراءات، وتوفير متطلبات العمل والتجهيزات اللازمة، وقيام فريق السلامة في كل منشأة بتهيئة الموقع والممرات والأبواب بالإرشادات والاحترازات الصحية، بالإضافة لتوفير موقع (خدمة العملاء) لخدمة الزوار والمراجعين من خارج المنشأة، وتوفير مواقع لفحص الزوار والموظفين مجهز بكاشف الحرارة والمعقمات والكمامات اللازمة للزيارة.

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