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بلدية البدع تطبق إجراءات احترازية لتعزيز الصحة العامة

بلدية البدع تطبق إجراءات احترازية لتعزيز الصحة العامة
http://almnatiq.net/?p=897241
تبوك- علي العميري:

واصلت بلدية محافظة البدع التابعه لأمانة منطقة تبوك، اتخاذ التدابير البلدية الوقائية من عدوى فيروس كورونا الجديد من خلال رش وتطهير ٢٤ موقع بالمحافظة حيث خصصت فرقا مدعمين بآليات ومعدات لعمليات التطهير والتعقيم المستمر وتوفير ما يلزم للمحافظة على السلامة العامة. وتم القيام بجولات تفتيشية على المستودعات الغذائية ومحلات التموينات للتأكد من توفر المواد الغذائية الأساسية وأسعارها وكمياتها.
وبين رئيس بلدية البدع الاستاذ سعيد محمد السعيد بأن قسم صحة البيئة بالبلدية ضاعف جهوده بعمل جولات رقابية تفتيشية مكثفة على محلات الصحة العامة، حيث يتم التأكد من تطبيق التعليمات الخاصة بمكافحة ‎فيروس كورونا، وتوعية المطاعم بعدم تقديم الوجبات المحلية احترازيًا، ومصادرة المواد الفاسدة وتغريم المخالفين.
وأضاف السعيد أن عدد الجولات خلال اسبوع ١٥٨ جوله صباحية و٣٧ جولة مسائيه وانذار وتغريم عدد ٢٦ محل ومصادرة ٢٩ كيلو من المواد الغذائية الغير صالحه للاستهلاك.
كما تم متابعة المطاعم وكيفية اعداد الاطعمه وتقديمها للمستهلك وحرصهم بالتقيد بالاجراءات الاحترازيه.

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