لجنة التعديات بأملج تستعيد ٤٠ ألف م٢ بمركز الحايل

أملج- فايز السميري:

أزالت لجنة التعديات بمحافظة أملج اليوم، تعديات بمركز الحايل التابع لمحافظة أملج بلغت مساحتها الإجمالية ٤٠ ألف متر مربع .

وأوضحت اللجنة أن الإزالة شملت غرف و أحواش وهناجر ، حيث طبقت الأنظمة والتعليمات بحق المتعدين، فيما سلمت الأراضي لبلدية المحافظة.

وأبانت اللجنة أنها تعمل بشكل متواصل لمنع مثل هذه التعديات بالمراقبة والمتابعة، وفقاً للتوجيهات القاضية بإزالة أي تعدي على الأراضي الحكومية بدون مسوّغ شرعي ونظامي وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين، مهيبة بجميع المواطنين التعاون معها بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات .