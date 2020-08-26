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رحيل “أيقونة” الدراما السعودية محمد حمزة

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رحيل “أيقونة” الدراما السعودية محمد حمزة

رحيل “أيقونة” الدراما السعودية محمد حمزة
http://almnatiq.net/?p=897251
المناطق - الرياض

توفي الممثل السعودي الكبير، محمد حمزة، يوم الأربعاء، عن عمر يناهزُ 87 عاما، بعد مسار حافل في الأعمال الدرامية الخليجية والعربية.

ونعى الوسط الثقافي ، الفنان الراحل، مذكرا بمواهبه المتعددة ومناقبه التي أثمرت عددا كبيرا من الأعمال العالقة في ذهن المشاهد العربي.

وغرد الممثل ، فايز المالكي، “لاحول ولا قوة الا بالله، هذا مصير كل حي ونهاية كل شيء، أسأل الله أن يرحمك ويغفر لك ويحسن عزاء أهلك ومحبيك”.

وكتب الباحث والناقد المختص في الفن السعودي، محمد سلامة، ان الراحل كان معروفا بدوره الفعال والريادي في الساحة الفنية السعودية كممثل ومؤلف ومنتج.

وفي المنحى نفسه، غرد الصحفي بسام فتيني على موقع “تويتر”، قائلا إن الدراما السعودية فقدت واحدا من روادها برحيل محمد حمزة.

ولم يمثل محمد حمزة سوى في أعمال قليلة، لكنه كان يتولى البطولة حينما يشاركُ في مسلسلات مثل “أهل البلد” في سنة 2013 ومسلسل “ليلة هروب” في 1989، كما شارك أيضا في مسلسل “الزير سالم”.

وفي عام 2006، تم تكريم محمد حمزة في مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون تقديرا لما أسداه للفن العربي.

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