الصراع على الحذاء الذهبي يشتعل بين حمدالله وغوميز مع بقاء 3 جولات على نهاية الدوري

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• التحدي بين أندية العاصمة الهلال والنصر يمتد نحو لقب إضافي حيث يتنافس نجومهم للتتويج بلقب هداف الدوري

• قناص النصر المغربي عبدالرزاق حمدالله يعتلي صدارة الهدافين بـ25 هدف ويليه نجم الهلال ومهاجمه الفرنسي بافيتيمبي غوميز بـ21 هدف بعد انتهاء الجولة 27

في وضع مماثل للطريقة التي انتهى بها الموسم الماضي من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، استمر الغريمان التقليديان الهلال والنصر بالحفاظ على موقعهما في أعلى الترتيب مع استمرار المنافسة الشديدة للظفر بلقب هذا العام. ويعود الفضل في هذه الهيمنة إلى حد كبير لقوتهم الهجومية بقيادة الهدافين المخضرمين بافيتيمبي غوميز وعبدالرزاق حمدالله.

أجرى كلا المهاجمين انتقالهما إلى الدوري الأكثر شعبية في المنطقة أثناء فترة الانتقالات الصيفية بعام 2018. حيث وصل صاحب ال 35 عاما بافيتيمبي غوميز إلى الهلال قادماً من النادي التركي غلطة سراي بعد تسجيله 29 هدفا في 34 مباراة ليقود فريقه إلى لقب الدوري التركي. بينما وصل حمدالله البالغ من العمر 29 عامًا بسجل مشابه حيث أحرز 28 هدفًا في 30 مباراة لنادي الريان القطري. الأمر الذي جذب انتباه قطبي العاصمة وجعلهما يسعيان للظفر بخدمات النجمين اللذان لم يهدرا كثيراً من الوقت في اثبات أحقيتهما حيث زار المغربي والفرنسي شباك الخصوم 59 مرة و42 مرة على التوالي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان خلال الموسمين السابقين.

وحطم هداف النصر الرقم القياسي في الدوري السعودي للمحترفين لأعلى عدد من الأهداف في موسم واحد بتسجيله 34 هدفًا خلال موسم 2018/2019 ساهمت بشكل رئيسي في انتزاع فريقه للقب وحصوله على جائزة الحذاء الذهبي بكل جدارة واستحقاق. وكان أقرب منافسيه حينها بافيتيمبي غوميز ولياندر تاوامبا برصيد 21 هدفًا في المركزين الثاني والثالث. لكن المنافسة هذا الموسم أقوى بكثير وهو انعكاس وثيق لسباق اللقب المثير والمستمر بين الهلال والنصر.

بفضل تسجيله لثلاثة هاتريك هذا الموسم أمام الشباب والتعاون والفيحاء، يحتل حمدالله حالياً المركز الأول برصيد 25 هدفًا فيما يليه غوميز بفارق 4 أهداف فقط. مهاجم الأهلي عمر السومة هو أيضًا أحد المنافسين على الحذاء الذهبي ويشهد مؤخراً ثباتاً في المستوى قد يؤدي إلى زيادة رصيده البالغ 18 هدفًا في الجولات الثلاث المتبقية.

ويختلف اللاعبان بشكل واضح عندما يتعلق الأمر بعدد التسديدات على المرمى، حيث نفذ اللاعب المغربي الدولي السابق أكبر عدد من التسديدات طوال الموسم (142)، 61 منها كانت على المرمى. بينما يأتي مهاجم سوانزي سيتي السابق غوميز في المركز السابع بـ 68 تسديدة فقط، أكثر من نصفها (38) كانت بين العارضات.

يتبقى لكلا النجمين ثلاث مباريات أخرى لتحديد الفائز بلقب هداف الدوري . ويلتقي نادي النصر مع الفيحاء على أرضه قبل أن يسافر إلى جدة لمواجهة الاتحاد، لينهي بعد ذلك موسمه على استاد الملك فهد الدولي أمام الاتفاق. من ناحية أخرى يأمل الهلال في تعزيز تقدمه في الصدارة بمباراة على أرضه أمام الحزم ورحلة صعبة إلى مكة المكرمة لمواجهة الوحدة ومباراة اليوم الأخير في الرياض أمام الشباب في استاد جامعة الملك سعود.

وسيتطلع حمدالله للاحتفاظ بلقب هداف الدوري للموسم الثاني على التوالي، بينما سيأمل غوميز في تكرار انجازه الشخصي الذي حققه بدوري أبطال آسيا ولكن في الدوري المحلي هذه المرة. ومع تبقي ثلاث جولات فقط على نهاية الدوري السعودي للمحترفين، سيراقب الجميع صراعي لقب البطولة والحذاء الذهبي ومن المتوقع أن يستمر التنافس عليهما حتى آخر جولة.