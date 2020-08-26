أمير منطقة مكة يستقبل وزير الحج والعمرة

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استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، بمقر الإمارة في جدة، وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن .

واستمع سموهما إلى شرح عن أعمال الوزارة خلال موسم حج العام الماضي 1441هـــ ، والتي ركزت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على تحقيق أعلى المعايير الصحية ما أسهم – ولله الحمد – في المحافظة على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام، وعدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا بين الحجيج.

كما اطلع أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه

على خطط الوزارة التطويرية وفي مقدمتها البرامج التقنية والهادفة لتسهيل الرحلة الإيمانية لضيوف الرحمن منذ قدومهم إلى المملكة وحتى عودتهم لأوطانهم سالمين غانمين.