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الجولف السعودية تستحوذ على ملاعب ديراب لـ 20 عاماً قابلة للتجديد بنفس المدة

الجولف السعودية تستحوذ على ملاعب ديراب لـ 20 عاماً قابلة للتجديد بنفس المدة
http://almnatiq.net/?p=897269
المناطق - واس

أعلنت شركة جولف السعودية استحواذها على ملاعب ديراب للجولف بعقد يمتد لعشرين عاما مقبلة قابلة للتجديد لعشرين عاما أخرى.
ووقع عقد الاستحواذ أمس في الرياض الرئيس التنفيذي لشركة الجولف السعودية ماجد السرور وعن ملاعب ديراب فهد بونيان.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة الجولف ماجد السرور إلى أنهم سيقومون بكل الإجراءات اللازمة لتهيئة وإعداد ملاعب ديراب لافتاً النظر إلى أن التجهيز سيستمر لنحو شهرين قبل أن تكون الملاعب جاهزة لاستقبال اللاعبين والمنتخبات السعودية ولكل راغبي ممارسة هذه الرياضة.
وأكد أن هذا الاستحواذ سيكون في إطار التوجه الكبير لأجل نشر لعبة الجولف في المملكة كإحدى الخطوات التي دأبت شركة الجولف على اتخاذها لتوسيع القاعدة ودعم الاستثمار ومنح المتطلعين لممارسة هذه الرياضة مزيدا من الاختيارات المتوافرة طوال العام.
وأبان أن مشاريع شركة الجولف السعودية لن تتوقف في سبيل دعم الاستثمار والسياحة في السعودية في ظل “رؤية السعودية 2030” التي تظلل مستقبل هذه البلاد في ظل القيادة الحكيمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – , مشيراً إلى أن الدعم الذي تلقاه شركة الجولف من رئيس مجلس ادارتها معالي الأستاذ ياسر الرميان قد جعل من الانطلاقة نحو مستقبل أفضل للجولف السعودية أكثر يسرا وسهولة.
وشدد على أن رياضة الجولف في المملكة ستكون منفتحة للجميع، ولن تتوقف مشاريعها على مدينة دون أخرى، مؤكدا أن لكل منطقة سعودية جانب جميل يدعم السياحة فيها وفي ظل أن ملاعب الجولف باتت من المهمات نحو استثمار سياحي أفضل، إلى جانب أن أنها رياضة قد بدأت تأخذ نصيبها سعوديا وفقا لاتساع قاعدة الممارسين الأمر الذي يتطلب ملاعب أكثر وجهود أكبر لدعم هذه الرياضة.

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