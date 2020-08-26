الأمير فيصل بن مشعل يستقبل مدير فرع وزارة المالية بالقصيم بمناسبة تكليفه

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم ، إبراهيم الحمود ، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تكليفه مديراً عاماً لفرع وزارة المالية بالمنطقة.

وهنأ سموه مدير فرع وزارة المالية بالمنطقة بهذه الثقة, متمنياً له التوفيق والعاملين معه في الفرع لخدمة المنطقة وأهلها.

وأكد سمو الأمير فيصل بن مشعل أهمية أعمال فرع الوزارة في حماية وزيادة كفاءة وتطوير الإنتاجية ، ووضع المواصفات والمقاييس الموحدة ، لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة التنموية والمستدامة ، مبينًا سموه أن نجاح المنطقة في تحسين مؤشراتها التنموية يتطلب أعلى درجات التنسيق والتكامل في إطار مستهدفات وتوجهات رؤية 2030 وبرامجها ومبادراتها التنفيذية ، حاثاً سموه على مضاعفة الجهود في سبيل خدمة الوطن والمواطن.

من جانبه عبّر الحمود ، عن شكره لسمو أمير المنطقة على التهنئة وما لقيه من توجيهات كريمة ترمي إلى خدمة المواطن ، منوهاً بدعم ومتابعة سموه الدائمة لأعمال الفرع.