احدث الأخبار

الأمير فيصل بن مشعل يستقبل مدير فرع وزارة المالية بالقصيم بمناسبة تكليفه
منطقة القصيم
 أمير منطقة الرياض يستقبل سفير جمهورية المكسيك لدى المملكة
منطقة الرياض
 النفط قرب ذروة 5 أشهر بسبب إعصار “لورا” وخفض الإنتاج الأمريكي
أبرز المواد
 فيضانات أفغانستان تقتل 46 شخصا على الأقل
أبرز المواد
 الجولف السعودية تستحوذ على ملاعب ديراب لـ 20 عاماً قابلة للتجديد بنفس المدة
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية
منطقة مكة المكرمة
 أمير منطقة مكة يستقبل وزير الحج والعمرة
منطقة مكة المكرمة
 الصراع على الحذاء الذهبي يشتعل بين حمدالله وغوميز مع بقاء 3 جولات على نهاية الدوري
أبرز المواد
 رحيل “أيقونة” الدراما السعودية محمد حمزة
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,494 كرتون تمور في مديرية الخوخة بالحديدة
أبرز المواد
 لجنة التعديات بأملج تستعيد ٤٠ ألف م٢ بمركز الحايل
منطقة تبوك
 بلدية البدع تطبق إجراءات احترازية لتعزيز الصحة العامة
منطقة تبوك
الأمير فيصل بن مشعل يستقبل مدير فرع وزارة المالية بالقصيم بمناسبة تكليفه

الأمير فيصل بن مشعل يستقبل مدير فرع وزارة المالية بالقصيم بمناسبة تكليفه

منطقة القصيم
أمير منطقة الرياض يستقبل سفير جمهورية المكسيك لدى المملكة

أمير منطقة الرياض يستقبل سفير جمهورية المكسيك لدى المملكة

منطقة الرياض
النفط قرب ذروة 5 أشهر بسبب إعصار “لورا” وخفض الإنتاج الأمريكي

النفط قرب ذروة 5 أشهر بسبب إعصار “لورا” وخفض الإنتاج الأمريكي

أبرز المواد
فيضانات أفغانستان تقتل 46 شخصا على الأقل

فيضانات أفغانستان تقتل 46 شخصا على الأقل

أبرز المواد

الأمير فيصل بن مشعل يستقبل مدير فرع وزارة المالية بالقصيم بمناسبة تكليفه

الأمير فيصل بن مشعل يستقبل مدير فرع وزارة المالية بالقصيم بمناسبة تكليفه
http://almnatiq.net/?p=897281
المناطق / بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم ، إبراهيم الحمود ، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تكليفه مديراً عاماً لفرع وزارة المالية بالمنطقة.

وهنأ سموه مدير فرع وزارة المالية بالمنطقة بهذه الثقة, متمنياً له التوفيق والعاملين معه في الفرع لخدمة المنطقة وأهلها.

وأكد سمو الأمير فيصل بن مشعل أهمية أعمال فرع الوزارة في حماية وزيادة كفاءة وتطوير الإنتاجية ، ووضع المواصفات والمقاييس الموحدة ، لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة التنموية والمستدامة ، مبينًا سموه أن نجاح المنطقة في تحسين مؤشراتها التنموية يتطلب أعلى درجات التنسيق والتكامل في إطار مستهدفات وتوجهات رؤية 2030 وبرامجها ومبادراتها التنفيذية ، حاثاً سموه على مضاعفة الجهود في سبيل خدمة الوطن والمواطن.

من جانبه عبّر الحمود ، عن شكره لسمو أمير المنطقة على التهنئة وما لقيه من توجيهات كريمة ترمي إلى خدمة المواطن ، منوهاً بدعم ومتابعة سموه الدائمة لأعمال الفرع.

روابط ذات صلة

جامعة القصيم توزع أكثر من 50 ألف بوكس صحي في صالات السفر والمولات التجارية والطرق

جامعة القصيم توزع أكثر من 50 ألف بوكس صحي في صالات السفر والمولات التجارية والطرق
الأمير فيصل بن مشعل يشهد توقيع اتفاقية مشروع دراسة تخطيط إنشاء مشروع جوهرة القصيم

الأمير فيصل بن مشعل يشهد توقيع اتفاقية مشروع دراسة تخطيط إنشاء مشروع جوهرة القصيم
أمير القصيم يضع حجر الأساس لمشروعي العثيم للعيون والقفاري للتأهيل الطبي

أمير القصيم يضع حجر الأساس لمشروعي العثيم للعيون والقفاري للتأهيل الطبي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*